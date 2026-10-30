Cristi Chivu, declarație-șoc înainte de Milan – Inter: „E greu să rezist, sper să nu ajung la spital”

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Cristi Chivu (46 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare „Derby della Madonnina” dintre Milan și Inter, programat sâmbătă seară pe „San Siro” în cadrul etapei cu numărul 10 din Serie A. Printre altele, antrenorul român a fost întrebat la un moment dat și cum ar putea să fie pentru el să se afle pe banca Interului și când

Ce a spus Cristi Chivu despre posibilitatea de a fi antrenor la Inter Milano și în momentul inaugurării noului stadion

Iar tehnicianul a spus că i se pare destul de dificil să apuce acel moment ca antrenor al „nerazzurrilor”, în condițiile de stres și presiune existente în prezent. Iar în acest sens Chivu chiar a ținut să puncteze că își dorește foarte mult să nu ajungă în situația în care s-a aflat recent Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, cel care a ajuns de urgență la spital după ce a leșinat la un antrenament,

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„Trebuie să fiu atent la ce spun. Știu că există suporteri Meazza, și eu sunt la fel. Dar sunt și în favoarea inovației, care aduce venituri… Lumea este cea care merge înainte. Fără bani, nu poți supraviețui, mai ales în fotbal. Așadar, un lucru bun, dar îmi și pare rău, pentru că în felul acesta dispare nostalgia, pentru că și eu sunt unul dintre ei, am jucat acolo. Lumea merge înainte și trebuie să o accepți.

Lucrurile noi sunt puțin înfricoșătoare la început, dar odată ce te obișnuiești cu ele, îți vor aduce multă satisfacție. Mai sunt patru ani de trăit. E greu să reziști atâția ani, cu toate judecățile și prejudecățile. Poate că dacă se schimbă cultura sportivă și rezultatele se mențin, voi avea mai puține fire albe și nu voi ajunge la spital ca unii dintre colegii mei”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă, citat de

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Ce așteptări are Cristi Chivu de la jucătorii săi la „Derby della Madonnina” Milan – Inter

Cât despre derby-ul propriu-zis, antrenorul lui Inter Milano a subliniat în mod special faptul că este nevoie de un efort consistent din toate punctele de vedere dinspre el, staff-ul său și fotbaliști pentru a se putea trece peste „complexul” din ultimele meciuri directe cu marea rivală din oraș: „Trebuie să redescoperim niște… «provincialitate» și energie, acea determinare și unitate pe care, de exemplu, le-am văzut la Venezia lui Nicola. Suflecăm mânecile fără să presupunem că avem jucători care pot repara lucrurile. Dar suntem oameni; nu e ușor să fii constant sub presiunea de a câștiga sau să ai 100% energie. Nu trebuie să ne lăudăm mereu cât de buni suntem.

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În acest moment, suntem conștienți că derby-ul ne obligă să adăugăm ceva în plus față de ce am făcut în ultimele meciuri. Vrem să ne arătăm creșterea și maturitatea. Clasamentul nu contează, ceea ce contează este să fim cea mai bună versiune a noastră într-un meci special. Dacă nu am câștigat în șapte derby-uri, trebuie să ne punem o întrebare… Trebuie să avem mult echilibru, nimeni nu ne dă nimic gratis”.