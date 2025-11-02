Sport

Reacții dure din Italia după victoria chinuită a Interului: „Cel mai slab meci”. Ce note a primit Cristi Chivu. Update

Cristi Chivu a obținut o victorie mare în etapa 10 din Seria A. Inter s-a impus în prelungiri la Verona, oraș în care antrenorul român s-a operat după accidentarea suferită la cap.
Iulian Stoica
02.11.2025 | 16:18
Reactii dure din Italia dupa victoria chinuita a Interului Cel mai slab meci Ce note a primit Cristi Chivu Update
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, criticat după ce Inter a obținut cu greu victoria cu Verona
ADVERTISEMENT

Inter caută să lege victoriile în Seria A, iar următoarea destinație este pe stadionul „Bentegodi”, casa echipei Verona. Înaintea acestui duel, Cristi Chivu s-a arătat emoționat de faptul că revine pe arena unde s-a accidentat la cap.

UPDATE: Ce notă a primit Chivu după ce Inter s-a chinuit cu Verona

Presa din Italia a fost categorică după ce elevii lui Chivu s-au chinuit în deplasarea de la Verona, iar tehnicianul român a primit, totuși, notă de trecere.

ADVERTISEMENT

„Antrenorul Cristian Chivu, 6 – De data aceasta, rotația dă roade într-o anumită măsură. Inter începe în cel mai bun mod posibil, dar apoi nu reușește să găsească o soluție după strălucirea lui Giovane. Inter se străduiește în repriza a doua, dar cu o oarecare freneticitate: în final, norocul este de partea lor”, au scris cei de la Tuttomercato.

„Chivu 6,5 – Are încredere în echipă și o schimbă fără ezitare. Zielinski și Luis Henrique intră, Bisseck rămâne pe teren, De Vrij și Acerbi rămân pe bancă. În final, este răsplătit după cel mai slab meci al anului, dar nu poți fi mereu strălucit. A făcut bine că a corectat imediat echipa în repriza a doua, fără să aștepte prea mult. Răsplătit”, au notat și cei de la fcinter1908.it.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

UPDATE: Cristi Chivu, victorie în prelungiri la Verona

Pe o ploaie intensă de toamnă, Inter-ul lui Cristi Chivu a reușit să obțină toate punctele din deplasarea de la Verona. Autogol-ul lui Frese din minutul 90+4 a făcut ca nerazzurri să ajungă la 21 de puncte acumulate în primele 10 runde.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți

Primul gol al partidei a fost marcat de Zielinski, în minutul 16, când mijlocașul polonez a reluat impecabil un corner executat de Calhanoglou. Ulterior, Giovane a restabilit egalitatea în minutul 40. Vezi video aici.

Cristi Chivu, emoționat la revenirea pe stadionul din Verona

Cu scurt timp înainte de Verona – Inter, Cristi Chivu s-a arătat extrem de emoționat de faptul că a revenit în oraș. Antrenorul român rămâne recunoscător comunității după operația din 6 ianuarie 2010, când practic a fost salvat de la moarte.

ADVERTISEMENT

„Au trecut mulți ani… Pentru mine a fost o renaștere, pentru că am văzut un alt mod de a face lucrurile. Am pierdut mult în acea zi, dar am câștigat la fel de mult. Am înțeles că lucrurile importante în viață nu sunt să câștigi sau să pierzi, ci să apreciezi un drum care durează puțin.

Sunt fericit, m-am întors aici și anul trecut cu Parma, dar nu mă gândesc la ce s-a întâmplat, ci la un oraș care mi-a oferit mult — pentru că la spital mi-au salvat viața, și îi mulțumesc după atâția ani. Verona este un oraș fantastic”, a declarat Cristi Chivu, conform DAZN Italia.

Ce spune Chivu despre accidentul lui Josep Martinez

Portarul de rezervă de la Inter, Josep Martinez, a fost protagonistul unui accident rutier în decursul acestei săptămâni. Cum portarul nu s-a aflat în lot pentru meciul cu Verona, Cristi Chivu a mărturisit că grupul trebuie să fie alături de colegul lor care trece printr-un moment mai greu.

„Sunt jucători buni, ca Luis Henrique, Diouf, Pio Esposito… Am un grup fantastic de jucători care cred în echipă și în visul nostru.

Ne gândim să-l ajutăm pe Pepo Martinez, iar ca societate ne gândim și la familia persoanei care a murit. Dar trebuie să ne gândim și la el și la greutățile pe care le va avea de acum înainte. Să încercăm să-i fim aproape — apropierea grupului va fi importantă”, a mai spus Cristi Chivu.

LIVE VIDEO U Craiova – Rapid, SuperLiga, etapa 15. Soția lui Dan Șucu,...
Fanatik
LIVE VIDEO U Craiova – Rapid, SuperLiga, etapa 15. Soția lui Dan Șucu, sărbătorită în ziua derby-ului
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru...
Fanatik
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
I se spunea Iosefini! Cine e starul naționalei României care a fost suspendat...
Fanatik
I se spunea Iosefini! Cine e starul naționalei României care a fost suspendat pentru că-și umilea adversarii cu driblingurile sale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care...
iamsport.ro
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care s-a îmbogățit după retragere: 'Mai bine sărac ca mine decât milionar ca el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!