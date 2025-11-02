Reacții dure din Italia după victoria chinuită a Interului: „Cel mai slab meci”. Ce note a primit Cristi Chivu. Update

ADVERTISEMENT

Inter caută să lege victoriile în Seria A, iar următoarea destinație este pe stadionul „Bentegodi”, casa echipei Verona. Înaintea acestui duel, Cristi Chivu s-a arătat emoționat de faptul că revine pe arena unde s-a accidentat la cap.

Presa din Italia a fost categorică după ce elevii lui Chivu s-au chinuit în deplasarea de la Verona, iar tehnicianul român a primit, totuși, notă de trecere.

„Antrenorul Cristian Chivu, 6 – De data aceasta, rotația dă roade într-o anumită măsură. Inter începe în cel mai bun mod posibil, dar apoi nu reușește să găsească o soluție după strălucirea lui Giovane. Inter se străduiește în repriza a doua, dar cu o oarecare freneticitate: în final, norocul este de partea lor”, au scris cei de la .

„Chivu 6,5 – Are încredere în echipă și o schimbă fără ezitare. Zielinski și Luis Henrique intră, Bisseck rămâne pe teren, De Vrij și Acerbi rămân pe bancă. În final, este răsplătit după cel mai slab meci al anului, dar nu poți fi mereu strălucit. A făcut bine că a corectat imediat echipa în repriza a doua, fără să aștepte prea mult. Răsplătit”, au notat și cei de la

Pe o ploaie intensă de toamnă, Inter-ul lui Cristi Chivu a reușit să obțină toate punctele din deplasarea de la Verona. Autogol-ul lui Frese din minutul 90+4 a făcut ca nerazzurri să ajungă la 21 de puncte acumulate în primele 10 runde.

Primul gol al partidei a fost marcat de Zielinski, în minutul 16, când mijlocașul polonez a reluat impecabil un corner executat de Calhanoglou. Ulterior, Giovane a restabilit egalitatea în minutul 40. .

Cristi Chivu, emoționat la revenirea pe stadionul din Verona

Cu scurt timp înainte de Verona – Inter, Cristi Chivu s-a arătat extrem de emoționat de faptul că a revenit în oraș. Antrenorul român rămâne recunoscător comunității după operația din 6 ianuarie 2010, când practic a fost salvat de la moarte.

„Au trecut mulți ani… Pentru mine a fost o renaștere, pentru că am văzut un alt mod de a face lucrurile. Am pierdut mult în acea zi, dar am câștigat la fel de mult. Am înțeles că lucrurile importante în viață nu sunt să câștigi sau să pierzi, ci să apreciezi un drum care durează puțin.

Sunt fericit, m-am întors aici și anul trecut cu Parma, dar nu mă gândesc la ce s-a întâmplat, ci la un oraș care mi-a oferit mult — pentru că la spital mi-au salvat viața, și îi mulțumesc după atâția ani. Verona este un oraș fantastic”, a declarat Cristi Chivu, conform .

Ce spune Chivu despre accidentul lui Josep Martinez

Portarul de rezervă de la Inter, . Cum pentru meciul cu Verona, Cristi Chivu a mărturisit că grupul trebuie să fie alături de colegul lor care trece printr-un moment mai greu.

„Sunt jucători buni, ca Luis Henrique, Diouf, Pio Esposito… Am un grup fantastic de jucători care cred în echipă și în visul nostru.

Ne gândim să-l ajutăm pe Pepo Martinez, iar ca societate ne gândim și la familia persoanei care a murit. Dar trebuie să ne gândim și la el și la greutățile pe care le va avea de acum înainte. Să încercăm să-i fim aproape — apropierea grupului va fi importantă”, a mai spus Cristi Chivu.