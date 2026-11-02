Cristi Chivu, declarații înainte de Feyenoord – Inter din Champions League: „Cred în această echipă, jucătorii sunt mari campioni”

Conferința de presă a lui Cristi Chivu înainte de meciul Feyenoord - Inter din Champions League, cele mai tari declarații în timp real

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu (46 de ani) susține luni seară conferința de presă premergătoare meciului Feyenoord – Inter de marți seară din cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a UEFA Champions League. Cele mai relevante declarații ale antrenorului român în contextul acestei partide vă sunt oferite în timp real de site-ul FANATIK.

Antrenorul român al lui Inter este convins că, împreună cu fotbaliștii săi, va reuși în scurt timp să depășească acest moment dificil. „Eu cred în muncă, în această echipă, în ceea ce a făcut până acum. Sunt încrezător în ceea ce va face de acum înainte, pentru că jucătorii sunt mari campioni. Există momente negative și greșeli din care trebuie să învățăm. Știu ce înseamnă acest stadion (n.r. cel din Rotterdam, el fiind fost jucător la Ajax), câtă pasiune pun suporterii. Cunosc atmosfera care se creează aici.

ADVERTISEMENT

Am spus întotdeauna că Liga Campionilor se joacă meci cu meci. Evident, dacă vrem să facem calcule, se ajunge undeva în jurul a 16 puncte. Suntem încă în competiție. Mâine nu va fi ușor, dar suntem conștienți de ceea ce vrem să facem. Pe acest stadion, echipa adversă se simte foarte bine și își arată adevărata valoare. Au intensitate, calitate… iar în compartimentul ofensiv au foarte multă calitate”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă, citat de

Cristi Chivu, declarații înainte de Feyenoord – Inter din Champions League

Cristi Chivu se află sub o presiune destul de mare în aceste zile la Inter, ca urmare contra lui AC Milan, scor 1-3. „Nerazzurrii” au arătat destul de rău în acest derby. Au început foarte slab partida și au primit două goluri în primele 10 minute.

ADVERTISEMENT

Ulterior finalului meciului, printr-un mesaj contondent afișat în noapte. De asemenea, Chivu, după ce , a fost Fostul mare portar italian i-a transmis românului că în etapa trecută, la Venezia, nu au existat acele probleme, dar echipa tot a arătat destul de rău.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, sub presiune după eșecul din „Derby della Madonnina”

Așadar, este destul de clar în acest context că există o presiune destul de mare pe umerii tehnicianului de la Inter în aceste zile, mai ales că nici în Champions League lucrurile nu merg chiar excelent încă pentru Inter. Gruparea de pe „Giuseppe Meazza” are doar trei puncte după primele trei etape, înregistrând și și

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, bineînțeles că va fi foarte interesant de urmărit ce va spune Cristi Chivu în această conferință de presă de luni seară. În principiu, este de așteptat ca antrenorul român să vină cu noi explicații în spațiul public vizavi de eșecul din „Derby della Madonnina”. De asemenea, în mod evident, va vorbi în mod special despre acest duel cu de la Rotterdam, cu accent pe ce ar trebui să facă echipa lui pentru a obține un rezultat pozitiv.