Cristi Chivu, definitiv în istoria lui Inter Milano! Recordul de senzație stabilit de român în Italia: peste Mourinho, Mancini, Inzaghi și Herrera

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se află la doar al doilea sezon pe banca tehnică a lui Inter Milano, dar despre el se poate spune deja că a intrat definitiv în istoria clubului și ca tehnician, după ce reușise acest lucru ca fotbalist, prin prisma faptului că a participat la acea triplă unică din 2010, sub comanda lui Jose Mourinho.

Cristi Chivu a intrat definitiv în istoria lui Inter Milano

Nu doar că în primul an românul a reușit să câștige eventul în Italia, dar în actuala stagiune a început la fel de bine cum a terminat în sezonul trecut și astfel echipa lui este din nou mare favorită la câștigarea titlului de campioană în Serie A. Chiar dacă pe plan continental, precum și-ar dori toată lumea de la Inter, mai ales după cele două finale jucate de această grupare în ultimii ani sub comanda lui Simone Inzaghi, totuși nimeni nu îi poate lua lui Chivu faptul că pe plan intern a reușit deja lucruri excepționale.

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Iar cifrele sunt mai mult decât concludente în acest sens. În primul rând, s-a stabilit deja că începutul din acest sezon de Serie A este de când s-a trecut la sistemul cu trei puncte acordate la victorie. Iar acum presa din Italia a adus în atenția publicului un alt record istoric stabilit de pe banca formației de pe „Giuseppe Meazza”.

Mai exact, potrivit jurnaliștilor italieni de la , după victoria de la Venezia din weekend din campionat, când vine vorba despre meciurile adunate până acum în toate competițiile și luând în calcul 3 puncte per succes chiar și în competițiile eliminatorii, Cristi Chivu a ajuns la un total de 150 de puncte acumulate după primele sale 70 de partide pe banca Interului, ceea ce înseamnă o medie de cinci victorii și două înfrângeri la șapte meciuri jucate, bineînțeles dacă ar fi posibil ca rezultatele de egalitate să fie eliminate în totalitate din ecuație.

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Cristi Chivu a devenit antrenorul din istoria lui Inter Milano care a obținut cele mai multe puncte după primele 70 de meciuri pe banca echipei

Astfel, antrenorul român se află pe primul loc în istoria clubului din Milano la acest capitol al numărului de puncte obținute de fiecare tehnician după primele sale 70 de meciuri pe banca echipei. De notat în acest context este că pentru realizarea acestei statistici s-a făcut și un mic joc de imaginație. Mai exact, și în cazul antrenorilor care au lucrat la Inter în perioada în care la victorie se acordau doar două puncte, și în dreptul lor au fost trecute acum tot trei puncte per victorie, și un punct per egal, bineînțeles pentru ca statistica să fie cât mai exactă.

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Chiar și în aceste condiții deci, tot Cristi Chivu este pe primul loc după primele 70 de meciuri, antrenorul român depășind astfel în acest clasament nume uriașe precum Jose Mourinho, Roberto Mancini, Antonio Conte, Simone Inzaghi și chiar Helenio Herrera. În mod evident, în acest top nu au fost incluși antrenorii care nu au apucat să antreneze Interul în 70 de partide. Pe locul 2 în acest clasament se află chiar Simone Inzaghi, predecesorul lui Chivu, cu 147 de puncte, deci cu doar 3 puncte în spatele românului, ceea ce înseamnă că acesta din urmă a făcut diferența chiar în meciul cu numărul 70, deci la limită,

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Cum arată acum clasamentul punctelor obținute de antrenorii lui Inter Milano în primele lor 70 de meciuri la această echipă:

Cristian Chivu – 150 de puncte Simone Inzaghi – 147 de puncte Roberto Mancini – 144 de puncte Giovanni Invernizzi – 144 de puncte* José Mourinho – 143 de puncte Alfredo Foni – 143 de puncte* Antonio Conte – 138 de puncte Arpad Weisz – 137 de puncte* Eugenio Bersellini – 117 puncte*

* Antrenorii la care a fost nevoie să se acorde fictiv trei puncte la victorie în loc de două, așa cum s-a întâmplat în realitate