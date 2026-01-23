Cristi Chivu, demonstrație de fotbal în victoria cu Pisa. De când nu mai marcase Inter 6 goluri într-un meci

ADVERTISEMENT

Inter a trecut prin momente dificile în meciul cu Pisa de pe San Siro, fiind condusă cu 0-2, însă echipa lui Cristi Chivu a reușit să marcheze de 6 ori mai apoi și să obțină un succes important în Serie A. Ultima partidă în care Inter a înscris 6 goluri a avut loc în urmă cu aproape trei ani, tot în prima ligă italiană.

De când nu mai marcase Inter 6 goluri într-un meci

Condusă cu 2-0 de Pisa după „dubla” lui Stefano Moreo, Inter a revenit într-un mod incredibil și a întors rezultatul încă din prima repriză, prin Piotr Zielinski, Lautaro Martinez și Francesco Pio Esposito. În ultimul sfert de oră, „nerazzurii” au înscris încă trei goluri, reușitele fiind semnate de Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny și Henrikh Mkhitaryan.

Ultimul meci în care Inter reușea să marcheze de 6 ori a fost un 6-0 pe terenul celor de la Verona, duel disputat pe 3 mai 2023, în etapa 33 a sezonului de Serie A. Atunci, milanezii au deschis scorul printr-un autogol al lui Adolfo Gaich, punctând mai apoi prin Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko și Lautaro Martinez, ultimii doi cu câte o „dublă”. Pe banca echipei se afla Simone Inzaghi, iar Inter avea să încheie sezonul pe locul 3, la o distanță imensă, 18 puncte, față de campioana Napoli.

Doar patru jucători care au evoluat în acel meci au fost prezenți pe gazon și în duelul cu Pisa: Stefan de Vrij, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan și Lautaro Martinez, cel din urmă fiind singurul care a înscris în ambele dispute. Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi și Matteo Darmian au jucat în partida cu Verona și fac parte în continuare din lotul Interului, însă primii doi au ratat din cauza unor accidentări, iar cei doi fundași au fost lăsați pe bancă de Cristi Chivu. .

Care este cea mai clară victorie din istoria Interului

Recordul pentru cea mai mare victorie din istoria lui Inter datează din ianuarie 1915, când milanezii se impuneau cu un neverosimil 16-0 contra celor de la ACIVI Vicenza (actualmente LR Vicenza) într-un meci din Prima Categoria, divizia de top a Italiei la acel moment. În Serie A, cel mai clar succes este 9-0 cu Casale, meci disputat în septembrie 1933.

Poate cel mai „la îndemână” record ar fi cel din Cupa Italiei, unde cea mai mare victorie a Interului este un 7-0, într-un meci cu Mantova disputat în septembrie 1958. Tot 7-0 este și cel mai clar succes obținut de „nerazzurri” în cupele europene, contra lui Olympique Lyon în Cupa Orașelor Târguri, precedesoarea Europa League.