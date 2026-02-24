Sport

Cristi Chivu, descumpănit total după dezastrul lui Inter din Champions League: „Am încercat totul”. Explicațiile rușinii cu Bodo/Glimt

Gabriel-Alexandru Ioniță
25.02.2026 | 00:48
Cristi Chivu, eliminat din UEFA Champions League. Foto: Hepta
Cristi Chivu a furnizat primele explicații pentru eliminarea lui Inter Milano din play-off-ul Champions League în fața lui Bodo/Glimt la scurt timp după încheierea meciului retur de pe „Giuseppe Meazza”.

Antrenorul român a subliniat în mai multe rânduri că jucătorii săi au făcut totul pentru a putea întoarce eșecul din turul de săptămâna trecută din Norvegia, dar, din nefericire pentru ei, acest lucru nu a fost posibil în cele din urmă. Astfel, Chivu a ținut să îi felicite pe adversari pentru această calificare și a subliniat că în viziunea sa ei merită pe deplin acest lucru.

„Am încercat totul de la început. Bodo, bloc jos, 11 jucători sub minge, nu am reușit să marcăm și au căpătat încredere. Am încercat totul, nu am ce reproșa, am făcut totul, cu toată energia noastră. Am dat tot ce aveam pentru a deschide scorul, nu am reușit. Ei în partea a doua au marcat două goluri.

Supărare mare, am încercat calificarea, dar ei au avut mai multă energie. Au avut și șansa avantajului din tur. Trebuie să îi felicităm, merită calificarea.

Obiectivul e să fim competitivi. Nu aveam intenția să ne gândim la lucruri îndepărtate necontrolabile. Am început bine, cu 4 victorii (n.r. în grupa de Champions League), am pierdut apoi câteva puncte. În Champions se cunoaște nivelul. Dacă nu ești concret la finalizare, dacă nu ai luciditate, dai de adversari care te taxează la prima greșeală.

(n.r. Întrebat de Fabio Capello de ce nu a jucat cu Barella mai retras și cu Zielinski mai avansat) Am încercat multe. Am încercat un joc direct pe vârf, pe linia lor defensivă. Am cerut răbdare, mai multă viteză și mingi scoase la margine. Au avut însă un 4-4-2 compact, cu multă energie. Nu am reușit nici centrări, am încercat și șuturi de la distanță. Când am găsit calea, am irosit ocazii bune.

Am avut cornere multe, 17 dacă nu greșesc. Cu mai multă concentrare puteam să marcăm. Am arătat însă limite, păcat, pentru că dacă aveam 1-0 puteam după să punem mai multă presiune pe ei”, a spus Cristi Chivu pentru Sky Sport, citat de tuttomercatoweb.com. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
