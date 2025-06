Cristi Chivu, dezamăgit după eliminarea șocantă de la Mondialul Cluburilor: „Dorința nu este suficientă”

Echipa antrenată de Cristi Chivu a fost învinsă în optimile de finală de brazilienii de la Fluminense, cu scorul de 0-2.

Inter, răpusă de Fluminense la Mondialul Cluburilor

Sud-americanii au deschis scorul în debutul partidei. Defensiva lui Inter s-a făcut de râs în minutul 3. Fundașii centrali nu au reușit să-l blocheze pe Cano, care a trimis cu capul printre picioarele lui Sommer.

Brazilienii au ratat câteva ocazii imense până la finalul primei părți, dar Inter a rezistat, iar în repriza secundă , însă nu au reușit să finalizeze decisiv, iar Fluminense a obținut biletele către sferturile de finală. În prelungiri, echipa din America Latină a mai înscris o dată prin Hércules.

Cristi Chivu: „Am fi putut aborda meciul mai bine și gestiona mai bine o apărare compactă, dar fotbalul este așa”

Cristi Chivu s-a declarat dezamăgit de felul cum au decurs lucrurile în meciul de la Charlotte. Antrenorul român e convins că încă sunt multe lucruri de îmbunătățit la Inter Milano. El nu are însă prea mult timp la dispoziție, întrucât noul sezon va începe într-o lună de zile.

„Aș vrea să văd partea pozitivă, în ciuda dificultăților pe care le-am întâmpinat. Am introdus tineri și jucători noi; încercăm să privim paharul pe jumătate plin. Poate au fost unele dezamăgiri, dar în acest turneu am dat tot ce am avut mai bun. Dificultățile au existat, desigur.

Să nu adăugăm benzină pe foc. Încercăm să stârpim orice tensiune. Un staff nou, în doar trei săptămâni încearcă să lucreze cu grupul. După finala Champions League a fost multă dezamăgire, iar evident că se poate face mai mult. Noi vrem să dăm totul, dar pornim cu picioarele pe pământ și cu claritate maximă. Nu se pot face analize bazate pe aceste rezultate. Am început mediocru și trebuie să ne întrebăm de ce, dar în ultimele treizeci de minute am creat ocazii, chiar dacă nu am reușit să marcăm.

Dorința nu este suficientă, trebuie să lupți mereu pentru ceea ce vrei să obții. Am fi putut aborda meciul mai bine și gestiona mai bine o apărare compactă, dar fotbalul este așa. Trebuie să păstrăm tot ce a fost bun”, au fost cuvintele lui Chivu la finalul meciului pierdut în fața celor de la Fluminense, conform DAZN.