Cristi Chivu, dezvăluiri despre cel mai fericit moment din viața sa. Nu are legătură cu Cupa Italiei

A dat lovitura ca și antrenor, iar acum vine cu o dezvăluire ieșită din comun. Cristi Chivu a mărturisit care este, de fapt, cel mai fericit moment din viața sa. Acesta nu are absolut nicio legătură cu Cupa Italiei sau cu domeniul în care activează.

Evenimentul special din existența lui Cristi Chivu

După triumful marcat în Serie A, Cristi Chivu a făcut un salt uriaș. Ajuns la vârsta de 45 de ani românul a câștigat Cupa Italiei cu Inter Milano, scriind istorie în țara unde locuiește de ani buni. , mesajul său fiind unul extrem de dur. pe român.

La conferința de presă organizată după meciul cu Lazio, terminat cu scorul de 2-0, tehnicianul a răspuns la mai multe întrebări. La majoritatea dintre acestea antrenorul a răspuns în limba română, așa cum s-a întâmplat atunci când a venit vorba de cel mai special eveniment din existența sa. Acesta nu are deloc legătură cu lumea fotbalului.

Deși are o carieră impresionantă în spate ca și jucător, iar acum ca antrenor acesta a șocat cu afirmația sa. Toată lumea a remarcat faptul că este un familist convins, având o relație sentimentală puternică cu soția sa, Adelina. Sunt împreună din 2007 și au două fete, Natalia și Anastasia cu care românul se mândrește.

„Nu, cred că cel mai fericit moment a fost când s-au născut fiicele mele, cele mai fericite momente sunt cele legate de familie, de oameni dragi ție, de cei care îți sunt alături, de cei care te susțin și la bine, și la rău, de cei care încearcă să-ți dea un moment de consolare atunci când ai nevoie. Astea sunt momentele fericite din viața unui om.

Din punct de vedere profesional, sigur că încerci să-ți faci meseria, să faci tot ceea ce crezi tu pentru a transmite ambiție, motivație, iar atunci când reușești și vezi fericirea în ochii jucătorilor tăi, mai ales atunci când câștigi și trofee… Totul devine important, totul devine foarte frumos”, a dezvăluit Cristi Chivu, scrie .

Familia pe primul loc pentru Cristi Chivu

Cristi Chivu și-a aplaudat jucătorii în timp ce ridicau trofeul, moment în care a pus mâna pe telefon. A sunat-o pe soția sa, Adelina, care se afla în tribune. I-a făcut o declarație emoționantă, frumoasa brunetă avându-le alături și pe cele două fetel ale cuplului.

„În timp ce echipa sărbătorea, antrenorul nerazzurro și-a sunat soția pentru a-i mulțumi și pentru a-i dedica ei trofeul. Apoi a urcat ultimul pe podium și s-a emoționat în timpul ceremoniei de premiere.

Familia pe primul loc. La finalul meciului, obosit și epuizat după ce a alergat, ca de obicei, kilometri întregi pe marginea terenului, Cristian Chivu a evitat sărutările, îmbrățișările și bătăile pe umăr, a luat smartphone-ul și și-a sunat soția, Adelina, aflată în tribună împreună cu alți prieteni.

Toate acestea în timp ce echipa era deja sub peluză, sărbătorind. Un apel de câteva minute pentru a-i spune «te iubesc» și pentru a-i mulțumi din suflet că l-a suportat și susținut pe tot parcursul anului”, au notat jurnaliștii de la .