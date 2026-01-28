Sport

Cristi Chivu, dialog în direct cu Fabio Capello după Dortmund – Inter 0-2 în Champions League. Ce a spus după ce a ratat calificarea în top 8 și despre posibila confruntare cu Jose Mourinho

Cristi Chivu, felicitat în direct de Fabio Capello după Dortmund - Inter 0-2 în Champions League! Întrebarea despre Jose Mourinho la care românul nu a dorit să răspundă
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.01.2026 | 00:52
Cristi Chivu dialog in direct cu Fabio Capello dupa Dortmund Inter 02 in Champions League Ce a spus dupa ce a ratat calificarea in top 8 si despre posibila confruntare cu Jose Mourinho
Cum a dialogat Cristi Chivu cu Fabio Capello după Dortmund - Inter 0-2 în Champions League.
Interul lui Cristi Chivu a învins Borussia chiar la Dortmund cu scorul de 2-0 în ultima etapă din faza principală a Champions League, dar a ratat calificarea directă în optimile de finală ale competiției.

Ce l-a întrebat Fabio Capello pe Cristi Chivu după Dortmund – Inter 0-2 în Champions League și cum a răspuns românul

Pentru a ajunge acolo, echipa din Serie A va fi nevoită să dispute acea dublă de baraj, iar una dintre posibilele adversare este Benfica lui Jose Mourinho. Întrebat în legătură cu această chestiune, Chivu nu a dorit să ofere un răspuns și a transmis că în prezent se gândește doar la următorul meci de campionat.

Fabio Capello, în prezent analist TV în Italia, unul dintre contestatarii românului atunci când lucrurile nu mergeau chiar foarte bine la Inter, l-a felicitat de această dată pe antrenorul lui Inter și l-a întrebat despre evoluția lui Dimarco, marcator în Germania, din ultima perioadă.

Cristi Chivu nu a dorit să vorbească acum despre posibilul duel cu Benfica lui Jose Mourinho în play-off-ul Champions League

„Nu trebuie să privim înapoi, la ce nu am făcut bine anterior, ci în față, la ce avem de făcut de acum înainte. Nu era ușor aici cu acest stadion și asemenea suporteri. Am făcut un meci matur, puteam arăta mai multă foame la ocaziile create.

Am plătit puțin superficialitatea. Suntem bucuroși de cum a crescut echipa și trebuie să fim optimiști. (n.r. Despre posibilul duel cu Benfica lui Mourinho în play-off) Mă gândesc la duelul cu Nicola de duminică, acea partidă e cea mai importantă. Suntem nevoiți să dormim aici, mâine pe drum, ne gândim la următorul meci, e cel mai important.

(n.r. Felicitat de Fabio Capello, întrebat despre jocul foarte bun făcut de Dimarco) Trebuie să-l întrebați pe el, suntem foarte bucuroși de cum a început sezonul, de mentalitatea lui de la început până acum, dorința de a ajuta, calitate mereu a avut. Azi vedem un fotbalist complet și suntem fericiți de ceea ce face.

E meritul acestor băieți că răspund la cererile noastre, umilința e cuvântul cheie la ce se întâmplă în grup. Sunt 25 de jucători care încearcă să facă totul pentru a fi protagoniști. Ei știu că pot ajunge sus, că pot să ajute această echipă. Sommer, Henrique și Diouf sunt băieții pe care vreau să îi felicit în mod deosebit.

Azi am intrat cu spiritul corect, am reușit să marcăm, am ajuns la un nivel de maturitate important, umilința o punem în prim-plan. Ceea ce trebuie să nu pierdem este mentalitatea și dăruirea noastră”, a spus Cristi Chivu pentru Sky Sport, citat de fcinternews.it, la finalul meciului Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
