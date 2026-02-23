Cristi Chivu, dialog tensionat cu un jurnalist înainte de Inter – Bodo/Glimt! „Râzi și tu? Felicitări! Nu există”. Mărturisire incredibilă: „Nu îmi ascultam antrenorii”

ADVERTISEMENT

Învinsă cu 3-1 de Bodo/Glimt în prima manșă a play-off-ului din Champions League, Inter are nevoie de o prestație extraordinară în retur pentru a obține calificarea. Cristi Chivu a prefațat duelul în cadrul unei conferințe de presă, unde a fost deranjat de o întrebare pusă de către un jurnalist norvegian.

Cristi Chivu, replică tăioasă pentru un jurnalist norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt

Cristi Chivu a vorbit despre duelul care va avea loc marți, de la ora 22:00, pe San Siro. „Nu avem o obligație, ci o datorie. Trebuie să intrăm pe gazon cu încredere. Nu trebuie să ne pierdem echilibrul, încrederea sau stima de sine. Un meci poate dura 120 de minute, plus penalty-uri, trebuie să fim pregătiți de la început, deoarece am putea fi surprinși mai târziu”, a afirmat tehnicianul.

Apoi, un jurnalist de la o publicație din Norvegia l-a întrebat pe antrenorul român dacă ar fi o rușine ca Inter să fie eliminată din Champions League de către o echipă dintr-un oraș cu 50.000 de locuitori. Întrebarea nu a fost pe placul lui Cristi Chivu, care a fost deranjat și de faptul că jurnalistul a râs. „Râzi și tu? Felicitări. Nu există rușine în fotbal.

Trebuie să acceptăm munca adversarilor cu respect, chiar dacă ei nu ne respectă pe noi. Îi respectăm foarte mult pe cei de la Bodo și îi felicităm pentru ceea ce au realizat. Când ai idei solide și corecte, un proiect poate progresa. Săptămâna trecută au fost mai buni decât noi, asta e tot”, a declarat acesta, conform .

Cristi Chivu, mărturisire șocantă înainte de Inter – Bodo/Glimt

Întrebat dacă un antrenor poate influența o revenire, Cristi Chivu a făcut o mărturisire neașteptată. „Nu eram un jucător care își asculta antrenorul. Mă bazam pe propriile gânduri, pe responsabilitatea mea și pe încrederea mea. Mă gândeam că trebuie să mă ridic la nivelul colegilor, nu puteam și nu voiam să îi dezamăgesc, acesta era primul meu gând. Poate dacă aș fi ascultat sfaturile antrenorilor, aș fi realizat puțin mai mult, dar din cauza faptului că eram încăpățânat, mă gândeam doar la coechipieri și la mine.

Jucătorii (n.r. de la Inter) nu au nevoie de motivație, ei știu cât e de important acest meci. Au văzut în Norvegia că există un risc, dar dacă există o echipă care poate să întoarcă acel rezultat, noi suntem. Bodo este o echipă organizată, cu intensitate și determinare”, a spus .

Care a fost cea mai mare problemă a Interului în meciul tur

Echipa lui Cristi Chivu nu s-a adaptat bine la condițiile din Norvegia și . „Știam și înainte de meciul tur că va fi o partidă grea, trebuia să ne adaptăm mai bine la condiții. Nu am făcut asta, dar știam că întâlnim o echipă puternică. Ce s-a întâmplat în faza ligii nu a fost o coincidență. Știam că e posibil să ne pună probleme, din păcate nu ne-am ridicat la nivelul meciului în unele momente.

Sperăm că nu se va mai întâmpla și marți. (n.r. despre absența lui Lautaro Martinez) Avem mulți lideri, toți cei care intră pe gazon au o contribuție. Fac asta încă din startul sezonului, sunt încrezători”, a transmis .