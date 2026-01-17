Cristi Chivu, discurs care face furori în Italia după ce Inter a câștigat cu Udinese: ”Nu este niciodată ușor să schimbi obiceiurile”

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a obținut un succes uriaș pe terenul unei echipei, Udinese, unde cu greu se obțin puncte. Tehnicianul român a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi. După o nouă victorie, fanii italieni sunt impresionați de Cristi Chivu și adoră discursurile antrenorului român.

Ce a spus Cristi Chivu după victoria Interului cu Udinese

În conferința de presă susținută la finalul partidei câștigate în etapa cu numărul 21 din Serie A, Cristi Chivu a explicat titularizarea lui Francesco ”Pio” Esposito, autorul pasei decisive la golul marcat de Lautaro Martinez, în dauna lui Marcus Thuram.

”Am patru atacanți care muncesc bine, dau tot ce au echipei și își trăiesc viața de zi cu zi cu angajament și responsabilitate. Jocul nostru depinde de ceea ce pot face ei, iar toți patru se descurcă bine.

Akanji a mai jucat cu Genoa timp de câteva minute în centrul defensivei. Este cu siguranță o soluție suplimentară atunci când adversarii trimit mingi lungi în careu și ne permite să ne punem în valoare forța fizică.

Întreaga echipă își face treaba corect, de la mijlocul terenului până la apărare. Există o dorință mare de a continua munca și proiectul. Trebuie să continuăm să avem un sezon bun”, a declarat Chivu, conform .

Explicații pentru schimbarea de atitudine

Tehnicianul român, care , a fost întrebat despre agresivitatea echipei sale și a explicat cum a putut realiza acest lucru.

”Cred că ceea ce propunem pe teren este dorința și acceptarea muncii jucătorilor. Nu este niciodată ușor să schimbi obiceiurile. Totul începe cu dublarea și intensitatea, cu fundașii care dau dovadă de curaj.

Jucăm cu o linie defensivă avansată, iar mijlocașii sunt capabili să creeze. Jucătorii lucrează în fiecare zi, dar avem puțin timp și lucrăm mult în zona video. Îi felicit că sunt toți disponibili”, a mai spus el.

Ce notă a primit Cristi Chivu după victoria cu Udinese

Cristi Chivu a fost considerat de artizanul victoriei de la Udine și i-a acordat nota 7. Singurul jucător de la Inter care a primit aceeași notă a fost căpitanul Lautaro Martinez, autorul singurului gol.

”Un duo ofensiv schimbat față de meciul de acum trei zile, iar absența lui Calhanoglu a fost abia sesizabilă. Inter joacă bine și nu are probleme în a-și schimba forma: la fel ca în meciul cu Lecce, antrenorul schimbă tactica din mers, de data aceasta rămânând cu un singur atacant și acumulând trei puncte valoroase.

Poate imprevizibilitatea, care lipsea anul trecut, este un factor important. O altă încercare de a-și extinde avansul în clasament, vom vedea dacă urmăritorii pot răspunde”, a scris în dreptul antrenorului român.

Inter s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A

În urma victoriei pe care au obținut-o la Udine, scor 1-0, ”nerazzurrii” și-au mărit avansul în clasamentul din Serie A și așteaptă să vadă ce vor face principalele candidate în lupta la titlu.