Sport

Cristi Chivu, discurs care face furori în Italia după ce Inter a câștigat cu Udinese: ”Nu este niciodată ușor să schimbi obiceiurile”

Inter a continuat seria meciurilor foarte bune din Serie A și s-a impus pe terenul lui Udinese, scor 1-0. Cum a comentat Cristi Chivu succesul formației sale.
Traian Terzian
17.01.2026 | 19:19
Cristi Chivu discurs care face furori in Italia dupa ce Inter a castigat cu Udinese Nu este niciodata usor sa schimbi obiceiurile
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Cristi Chivu după victoria Interului în fața lui Udinese. Sursă foto: inter.it
ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a obținut un succes uriaș pe terenul unei echipei, Udinese, unde cu greu se obțin puncte. Tehnicianul român a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi. După o nouă victorie, fanii italieni sunt impresionați de Cristi Chivu și adoră discursurile antrenorului român.

Ce a spus Cristi Chivu după victoria Interului cu Udinese

În conferința de presă susținută la finalul partidei câștigate în etapa cu numărul 21 din Serie A, Cristi Chivu a explicat titularizarea lui Francesco ”Pio” Esposito, autorul pasei decisive la golul marcat de Lautaro Martinez, în dauna lui Marcus Thuram.

ADVERTISEMENT

”Am patru atacanți care muncesc bine, dau tot ce au echipei și își trăiesc viața de zi cu zi cu angajament și responsabilitate. Jocul nostru depinde de ceea ce pot face ei, iar toți patru se descurcă bine.

Akanji a mai jucat cu Genoa timp de câteva minute în centrul defensivei. Este cu siguranță o soluție suplimentară atunci când adversarii trimit mingi lungi în careu și ne permite să ne punem în valoare forța fizică.

ADVERTISEMENT
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Digi24.ro
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american

Întreaga echipă își face treaba corect, de la mijlocul terenului până la apărare. Există o dorință mare de a continua munca și proiectul. Trebuie să continuăm să avem un sezon bun”, a declarat Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA:...
Digisport.ro
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”

Explicații pentru schimbarea de atitudine

Tehnicianul român, care a avut și momente mai puțin plăcute cu discursuri extrem de dure în vestiar, a fost întrebat despre agresivitatea echipei sale și a explicat cum a putut realiza acest lucru.

”Cred că ceea ce propunem pe teren este dorința și acceptarea muncii jucătorilor. Nu este niciodată ușor să schimbi obiceiurile. Totul începe cu dublarea și intensitatea, cu fundașii care dau dovadă de curaj.

ADVERTISEMENT

Jucăm cu o linie defensivă avansată, iar mijlocașii sunt capabili să creeze. Jucătorii lucrează în fiecare zi, dar avem puțin timp și lucrăm mult în zona video. Îi felicit că sunt toți disponibili”, a mai spus el.

Ce notă a primit Cristi Chivu după victoria cu Udinese

Cristi Chivu a fost considerat de presa din Italia artizanul victoriei de la Udine și i-a acordat nota 7. Singurul jucător de la Inter care a primit aceeași notă a fost căpitanul Lautaro Martinez, autorul singurului gol.

”Un duo ofensiv schimbat față de meciul de acum trei zile, iar absența lui Calhanoglu a fost abia sesizabilă. Inter joacă bine și nu are probleme în a-și schimba forma: la fel ca în meciul cu Lecce, antrenorul schimbă tactica din mers, de data aceasta rămânând cu un singur atacant și acumulând trei puncte valoroase.

Poate imprevizibilitatea, care lipsea anul trecut, este un  factor important. O altă încercare de a-și extinde avansul în clasament, vom vedea dacă urmăritorii pot răspunde”, a scris tuttomercatoweb.com în dreptul antrenorului român.

Inter s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A

În urma victoriei pe care au obținut-o la Udine, scor 1-0, ”nerazzurrii” și-au mărit avansul în clasamentul din Serie A și așteaptă să vadă ce vor face principalele candidate în lupta la titlu.

Cristi Chivu Inter Udinese clasament Serie A

Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro...
Fanatik
Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro este gata să fie dat în folosință
Doliu în sportul românesc! A murit antrenorul care a participat de 8 ori...
Fanatik
Doliu în sportul românesc! A murit antrenorul care a participat de 8 ori la Jocurile Olimpice!
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Odense și-a revenit după eșecul...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Odense și-a revenit după eșecul cu CSM București și a dat de pământ cu Sola. Când și cu cine joacă echipele românești
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!