Cristi Chivu, discurs de campion în fața președintelui Italiei. Ce mesaj a transmis înaintea finalei de Cupă dintre Inter și Lazio. Video

După ce s-a încoronat campioană în Serie A, Inter se pregătește de finala Cupei cu Lazio. În preziua meciului, Cristi Chivu și elevii său au mers în vizită la Palazzo Quirinale, s-au întâlnit cu președintele Sergio Mattarella, iar tehnicianul român a ținut un scurt discurs.

După ce , pentru Cristi Chivu a urmat o nouă zi de neuitat. Delegația Interului a fost primită de președintele statului, Sergio Mattarella, înaintea duelului cu Lazio din finala Cupei Italiei, programată miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma.

”Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru invitația într-un loc simbolic precum Palatul Quirinale. Președinte, nu numai că reprezentați cea mai înaltă funcție în statul italian, pe care o dețineți cu mare merit și angajament, dar sunteți și un om al sportului și al multor valori. Pentru noi, cei de la Inter, e un motiv de mare mândrie să fim aici pentru a sărbători finala Cupei Italiei.

Republica Italiană recunoaște valoarea educațională și socială a sportului, iar pentru noi e o responsabilitate importantă să fim aici astăzi tocmai întrucât, ca antrenori și sportivi, trebuie să fim purtători ai acestor valori. Și avem datoria de a fi un exemplu pentru toți băieții și fetițele care ne urmăresc.

Mâine, atât noi, cât și Lazio vom încerca să onorăm această mare competiție, oferind pe teren cea mai bună versiune a noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru tot”, a fost discursul ținut de Chivu.

Chivu, încrezător înaintea finalei

În conferința de presă premergătoare finalei Cupei Italiei, antrenorul român a vorbit despre importanța câștigării încă unui trofeu în plan personal, în chiar primul său an pe banca lui Inter, dar și faptul că .

”Pentru că trebuie să fac parte din ei, au existat unele modificări. În plus, fiind vorba și de o finală, suntem convinși că va fi așa. Trebuie să fim modești, să avem atitudinea corectă, conștienți de faptul că am meritat să câștigăm un sezon, adică titlul de campion, și că am meritat să ajungem până la capăt și în finala Cupei Italiei.

Trebuie să o onorăm cât mai bine, la nivelul calităților noastre și al lucrurilor bune pe care le-am făcut în acest sezon. Cu siguranță vom fi pregătiți și mâine seară. Dar ei sunt mai bine (n.r. – jucătorii), sunt în formă, astăzi au fost cu noi și mâine mai avem o zi pentru a evalua.

Nu schimbă absolut nimic din ceea ce sunt eu (n.r. – câștigarea Cupei Italiei). Eu sunt fericit pentru ei, pentru că am găsit o echipă care se aliniază ambițiilor mele, pentru că am găsit jucători cu mare dorință de a fi competitivi.

Încă de la început, de la acea conferință sau interviu făcut de Lautaro Martinez în America, am înțeles cum este el. Aveam deja multe discuții în acea perioadă și înțelesesem cine este, dar ca el sunt mulți. Și cred că forța acestui grup este exact asta: să încerce să înțeleagă ce reprezentăm”, a declarat el.

Ce urmează pentru Chivu după finala Cupei Italiei

Deși nu multă lume a avut încredere că va putea ține în frâu un vestiar plin de vedete, dar și cu jucători storși de energie de Simone Inzaghi, Cristi Chivu a reprezentat în cele din urmă o surpriză plăcută.

Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, omul care a mizat orbește pe antrenorul român, s-a arătat satisfăcut de tot ce s-a întâmplat în acest sezon și i-a pregătit lui Chivu .

Fostul căpitan al naționalei României și conducerea lui Inter au stabilit să se întâlnească după finala Cupei Italiei și să discute pe marginea prelungirii înțelegerii până în vara lui 2028, dar și despre salariul care ar urma să ajungă la 3.000.000 de euro.