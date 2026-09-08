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Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după eșecul cu Real Madrid! Ce a spus despre gafa lui Martinez și revederea cu Mourinho: „Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru familia mea”

Inter a pierdut la Real Madrid, scor 1-2, însă Cristi Chivu nu este supărat pe jucătorii săi. Nici măcar pe portarul Martinez, cel care este responsabil 100% pentru golul secund încasat de echipa sa.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 00:45
Cristi Chivu discurs de mare antrenor dupa esecul cu Real Madrid Ce a spus despre gafa lui Martinez si revederea cu Mourinho Ii multumesc pentru ce a facut pentru familia mea
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Cristian Chivu este convins că echipa sa este pe drumul cel bun, chiar dacă a pierdut cu 1-2 în deplasarea de pe Santiago Bernabeu, cu Real Madrid. Românul a fost fericit să își revadă mentorul, pe Jose Mourinho și a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

Cristian Chivu este mândru de echipa sa după 1-2 pe Santiago Bernabeu și își felicită jucătorii

Cristian Chivu a mărturisit că este mândru de modul în care a arătat echipa sa, Inter Milano, pe Santiago Bernabeu, într-un meci dominat deseori, dar pierdut în urma greșelilor individuale. Așadar, o prestație „curajoasă” care îi dă multă încredere antrenorului român pentru meciurile ce vor urma.

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Nu m-a supărat nimic, sunt mândru de echipă, a trecut peste momentele grele, greșeala face parte din joc. Important este cum am traversat meciul după aceste greșeli. Am făcut o partidă bună pe Bernabeu, am respectat planul.

Sunt fericit și optimist pentru identitatea echipei. Am crezut până la final și astăzi am avut o prestație bună, curajoasă. Am încercat să profităm și am jucat deschis contra lor”, a declarat Cristi Chivu imediat după înfrângerea cu Real Madrid.

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Martinez a gafat impardonabil în Real Madrid – Inter 2-1, însă Cristi Chivu îi ia apărarea goalkeeperului

Cu toate că portarul Martinez a gafat impardonabil la golul secund al celor de la Real Madrid, când a rămas blocat cu mingea la picior și i-a permis lui Valverde să-l deposedeze și să înscrie, Cristi Chivu crede că portarul și-a luat revanșa prin alte intervenții „fantastice”.

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„Nu trebuie să pronunțăm numele lui Martinez, după acea greșeală a fost un portar uriaș, cu intervenții fantastice. Important este cum a revenit, cum a continuat, a avut personalitate. Aia mă interesează, cum și-a recăpătat încrederea”, a continuat antrenorul român.

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Cristi Chivu nu l-a uitat nici pe Jose Mourinho, antrenorul care l-a făcut mare acum aproape 20 de ani. De altfel, cei doi antrenori s-au îmbrățișat înainte de acest meci și au părut mai degrabă prieteni decât rivali, lucru remarcat și de presa din Italia.

„Îi urez bine lui Mourinho, îi mulțumesc pentru ce a făcut uman pentru mine și familia mea, pentru încrederea dată în momentele grele. Pentru felul în care s-a comportat cu mine. Mi-a făcut mare plăcere să ne vedem și îi urez mult succes în acest sezon”, a concluzionat Chivu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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