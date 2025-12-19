Sport

Cristi Chivu, discurs de mare campion după eliminarea Interului din Supercupa Italiei! De ce l-a ținut pe bancă pe Lautaro Martinez

Inter a pierdut semifinala din Supercupa Italiei, în fața celor de la Bologna, la loviturile de departajare, asta după ce a fost egal la finalul celor 90 de minute.
Mihai Alecu
20.12.2025 | 00:20
Cristi Chivu discurs de mare campion dupa eliminarea Interului din Supercupa Italiei De ce la tinut pe banca pe LautaroMartinez
ULTIMA ORĂ
Chivu nu e supărat după eșecul cu Bologna
ADVERTISEMENT

Trupa pregătită de Cristi Chivu a condus, cu 1-0, datorită reușitei lui Marcus Thuram din minutul 2, însă s-a văzut egalată înainte de pauză.

Chivu nu e supărat după ce Inter a pierdut șansa de a câștiga Supercupa Italiei

Bologna a reușit să restabilească paritatea după un penalty ce a fost transformat de Ricardo Orsolini. Chiar dacă Inter a atacat în repriza secundă și a căutat victoria, la finalul celor 90 de minute tabela a arătat egal, 1-1, iar conform regulilor s-a mers la loviturile de departajare, unde nerazzurrii au pierdut.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu spune că a văzut lucruri pe care le vrea la echipa sa și nu le reproșează jucătorilor că au pierdut la loviturile de departajare.

„Loviturile de departajare sunt o loterie, tot ce am nevoie este curajul să ridice brațul și să spună că vrea să bată. Este ceva ce nu poți antrena, este o emoție greu de gestionat. Iau personalitatea acestor campioni care au jucat un meci grozav, mai ales în a doua jumătate. Am văzut lucruri pe care le vreau la echipa mea. Nu vorbesc despre arbitri, ei au VAR și pot revizui lucrurile.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Digi24.ro
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”

Mă uit la grup, mă gândesc cum să mă îmbunătățesc. Fie bine sau rău, mergi înainte cu capul sus, trebuie să înveți că poți greși. Nu am de ce să mă plâng, mergem mai departe. Imediat după gol, presiunea lor ne-a pus probleme. Ne-a fost greu să găsim căi de ieșire din apărare, în timp ce în a doua repriză am preluat controlul mijlocului și am jucat mai mult în jumătatea lor, reușind să avem unele situații. Am ajuns însă la penalty-uri și acolo e loterie”, a declarat Chivu după meci.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică:...
Digisport.ro
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
  • Dacă bătea, Inter urma să joace finala contra celor de la Napoli, care au învins-o pe AC Milan, 2-0.

De ce Lautaro Martinez a fost doar rezervă pentru Inter. Explicațiile lui Chivu

Cristi Chivu a explicat și de ce Lautaro Martinez a fost lăsat pe banca de rezerve pentru duelul cu Bologna. Românul spune că nu a făcut-o pentru că s-a gândit la finală, ci pentru că sud-americanul a jucat multe partide în ultimul timp.

„Nu-mi permit să mă gândesc la finală sau la următorul meci, era al optulea meci în 20 de zile și avea nevoie și el de odihnă. În ianuarie vom avea multe meciuri importante și trebuie să fie 100%, nu vrem să pierdem jucători pe parcurs. Se aplică și lui Akanji și Calhanoglu. Partidele sunt numeroase, grupul trebuie gestionat”, a mai spus Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

Fără pauză pentru fotbalul italian

Inter se va întoarce în Italia, asta pentru că nu există o întrerupere a campionatului, iar jucătorii vor intra în pregătiri pentru următorul meci. Trupa condusă de Cristi Chivu urmează să joace în etapa viitoare, pe 28 decembrie, contra celor de la Atalanta, în deplasare, iar o victorie asigură locul 1 la final de 2025.

Revanșa pentru Inter poate veni chiar la prima confruntare din 2026, pe 4 ianuarie, când pe Meazza va fi duelul cu Bologna.

Premoniția lui Cristi Chivu! Ce a spus antrenorul lui Inter înainte să fie...
Fanatik
Premoniția lui Cristi Chivu! Ce a spus antrenorul lui Inter înainte să fie bătut de Bologna în Supercupa Italiei
Petre Grigoraș, din nou cel mai tare din oraș! Cu cine a semnat antrenorul
Fanatik
Petre Grigoraș, din nou cel mai tare din oraș! Cu cine a semnat antrenorul
Cum a ajuns Zenga, de fapt, antrenor în România. Făcea reclamă la aspiratoare
Fanatik
Cum a ajuns Zenga, de fapt, antrenor în România. Făcea reclamă la aspiratoare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu, revoltat după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa: 'A...
iamsport.ro
Radu Banciu, revoltat după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa: 'A fost ciupeală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!