Cristi Chivu, discurs de mare campion după eliminarea Interului din Supercupa Italiei! De ce l-a ținut pe bancă pe Lautaro Martinez

ADVERTISEMENT

Trupa pregătită de Cristi Chivu a condus, cu 1-0, datorită reușitei lui Marcus Thuram din minutul 2, însă s-a văzut egalată înainte de pauză.

Chivu nu e supărat după ce Inter a pierdut șansa de a câștiga Supercupa Italiei

Bologna a reușit să restabilească paritatea după un penalty ce a fost transformat de Ricardo Orsolini. Chiar dacă Inter a atacat în repriza secundă și a căutat victoria, la finalul celor 90 de minute tabela a arătat egal, 1-1, iar conform regulilor s-a mers la loviturile de departajare, unde nerazzurrii au pierdut.

ADVERTISEMENT

că a văzut lucruri pe care le vrea la echipa sa și nu le reproșează jucătorilor că au pierdut la loviturile de departajare.

„Loviturile de departajare sunt o loterie, tot ce am nevoie este curajul să ridice brațul și să spună că vrea să bată. Este ceva ce nu poți antrena, este o emoție greu de gestionat. Iau personalitatea acestor campioni care au jucat un meci grozav, mai ales în a doua jumătate. Am văzut lucruri pe care le vreau la echipa mea. Nu vorbesc despre arbitri, ei au VAR și pot revizui lucrurile.

ADVERTISEMENT

Mă uit la grup, mă gândesc cum să mă îmbunătățesc. Fie bine sau rău, mergi înainte cu capul sus, trebuie să înveți că poți greși. Nu am de ce să mă plâng, mergem mai departe. Imediat după gol, presiunea lor ne-a pus probleme. Ne-a fost greu să găsim căi de ieșire din apărare, în timp ce în a doua repriză am preluat controlul mijlocului și am jucat mai mult în jumătatea lor, reușind să avem unele situații. Am ajuns însă la penalty-uri și acolo e loterie”, a declarat Chivu .

ADVERTISEMENT

Dacă bătea, Inter urma să joace finala contra celor de la Napoli, care au învins-o pe AC Milan, 2-0.

De ce Lautaro Martinez a fost doar rezervă pentru Inter. Explicațiile lui Chivu

Cristi Chivu a explicat și de ce Lautaro Martinez a fost lăsat pe banca de rezerve . Românul spune că nu a făcut-o pentru că s-a gândit la finală, ci pentru că sud-americanul a jucat multe partide în ultimul timp.

„Nu-mi permit să mă gândesc la finală sau la următorul meci, era al optulea meci în 20 de zile și avea nevoie și el de odihnă. În ianuarie vom avea multe meciuri importante și trebuie să fie 100%, nu vrem să pierdem jucători pe parcurs. Se aplică și lui Akanji și Calhanoglu. Partidele sunt numeroase, grupul trebuie gestionat”, a mai spus Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

Fără pauză pentru fotbalul italian

Inter se va întoarce în Italia, asta pentru că nu există o întrerupere a campionatului, iar jucătorii vor intra în pregătiri pentru următorul meci. Trupa condusă de Cristi Chivu urmează să joace în etapa viitoare, pe 28 decembrie, contra celor de la Atalanta, în deplasare, iar o victorie asigură locul 1 la final de 2025.

Revanșa pentru Inter poate veni chiar la prima confruntare din 2026, pe 4 ianuarie, când pe Meazza va fi duelul cu Bologna.