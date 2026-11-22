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Cristi Chivu a trăit un adevărat carusel de emoții la Bergamo! , scor 4-4, într-un meci nebun din etapa 12, în care a condus de trei ori la două goluri diferență, dar într-un final a fost egalată, ultimul gol al partidei fiind marcat în minutul 90+1. Dupa încheierea partidei, antrenorul român a vorbit despre rezultatul care complică lupta „nerazzurrilor” pentru titlu în Serie A, arătându-se extrem de nemulțumit de atitudinea elevilor săi.

Cristi Chivu, extrem de supărat după ce Inter a ratat victoria cu Atalanta! „Am ratat proba de maturitate”

nu și-a ascuns dezamăgirea după remiza spectaculoasă de la Bergamo. Antrenorul român consideră că Inter a irosit o oportunitate importantă de a obține toate cele trei puncte și a recunoscut că elevii săi nu au trecut testul maturității. „Nerazzurrii” au avut de trei ori un avantaj de două goluri, dar nu au reușit să gestioneze momentele importante ale jocului.

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„Sunt trei avantaje duble, de aceea suntem foarte supărați. Trebuia să gestionăm mai bine acest lucru. Am aruncat pe geam aceste oportunități. Am ratat proba de maturitate. Nu știu de ce, e greu de explicat. Nu am reușit să profităm de avantaj”, a declarat Chivu pentru .

Tehnicianul a ținut să le acorde credit și adversarilor, care au continuat să lupte până la final și au obținut egalarea în prelungiri. „Felicitări Atalantei, pentru că ne-a pus în dificultate și a crezut până la capăt. La final am plătit noi. Sunt două puncte făcute cadou, dar încercăm să ținem nivelul înalt pentru următoarele meciuri”, a mai spus antrenorul lui Inter.

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Chivu a identificat problemele lui Inter după 4-4 cu Atalanta! „Am fost corigenți la aceste aspecte”

Cristi Chivu a explicat și ce nu a funcționat în jocul echipei sale. Antrenorul a vorbit despre momentele în care Atalanta a reușit să pună presiune și despre greșelile de poziționare care au permis adversarilor să revină în meci. În opinia sa, Inter trebuie să fie mult mai atentă în gestionarea fazelor fixe și a mingilor verticale.

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„Trebuie să speculăm diferitele momente de joc. Atalanta ne-a pus probleme prima dată din fază fixă, am făcut 4-2 apoi a venit o minge verticală, eram toți sub minge. Sunt probleme la care trebuie să lucrăm. Trebuie să ne dăruim mai mult, să fim mai concentrați. Am fost corigenți la aceste aspecte”, a explicat românul.

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Antrenorul a fost întrebat și dacă îl preocupă numărul mare de goluri primite de Inter în acest sezon. Chivu a recunoscut că este o problemă care trebuie rezolvată și a transmis că echipa nu își poate permite să piardă concentrarea înainte de fluierul final. „Sunt multe goluri pentru o echipă cu ambiții. Trebuie să rezolvăm asta. Nu mă uit înapoi, trebuie să învățăm și să fim toți concentrați să reparăm aceste aspecte, să dăm totul până când arbitrul fluieră finalul”.

Ce înseamnă remiza cu Atalanta pentru Cristi Chivu în lupta la titlu din Serie A

Inter a ratat șansa de a pune presiune pe primele două clasate după nebunia de la Bergamo. Remiza, 4-4 cu Atalanta, îi aduce un singur punct echipei lui Cristi Chivu, care ajunge la borna cu numărul 29 după 12 etape. „Nerazzurrii” rămân în cursa pentru Scudetto, dar pierd teren în raport cu Lazio (32 de puncte) și Roma (30), formațiile aflate în fața lor în clasament.

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Pentru Cristi Chivu urmează o perioadă aglomerată, în care Inter va trebui să gestioneze atât lupta din Serie A, cât și parcursul european. Următorul test este programat pe 25 noiembrie, când campioana Italiei o întâlnește pe VfB Stuttgart, în Liga Campionilor. Apoi, pe 28 noiembrie, Inter revine în campionat pentru duelul de pe teren propriu cu Genoa lui Dan Șucu.