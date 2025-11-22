Cristi Chivu, discurs fabulos înaintea primului derby Inter – AC Milan: ”Știu cum să trăiesc o săptămână ca asta”

ADVERTISEMENT

Partida Inter – AC Milan, din etapa a 12-a din Serie A, este programată duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:45. Cristi Chivu a mărturisit că știe la ce să se aștepte de la un joc de o asemenea importanță.

De ce e liniștit Cristi Chivu înaintea derby-ului Inter – AC Milan

Antrenorul român a părut extrem de liniștit la conferința de presă susținută înainte de Derby della Madonnina și chiar a avut puterea să glumească pe seama faptului că pentru el multe lucruri sunt la debut în acest sezon.

”Pentru mine, întotdeauna se poate spune primul, pentru că sunt nou în această meserie. Este un meci ca oricare altul, dar eu am avut norocul să-l trăiesc ca jucător și știu ce înseamnă.

Știu cum să trăiesc o săptămână ca asta, chiar și cum să trăiesc seara dinaintea derby-ului și ziua în sine, care devine puțin mai lungă. Trebuie să înțelegem maturitatea campionilor noștri, care intră întotdeauna pe teren pentru a da totul.

Sper să fie un meci foarte bun și spectaculos, pentru că reprezintă imaginea fotbalului italian în lume. Toată planeta fotbal va fi cu ochii pe noi, trebuie să nu ne facem griji și să avem atitudinea corectă”, a declarat Chivu, conform .

Decizia surprinzătoare luată de Chivu înainte de Inter – AC Milan

Cristi Chivu a explicat de ce înaintea jocurilor și nu s-a ferit să vorbească despre lucrurile pe care trebuie să le facă jucătorii săi pentru a ieși învingători din derby-ul cu rivala AC Milan.

”Cantonamentul nu-mi garantează victoria. Am făcut multe, chiar și în campionate unde nu am câștigat nimic. Nu-mi oferă detașarea emoțională și liniștea unui meci adevărat. Nu am făcut niciodată cantonament.

E alegerea mea, pentru a da mai mult timp liber jucătorilor, pe care să-l petreacă acasă cu familiile. E foarte greu când joci din trei în trei zile și mergi și zece zile la echipele naționale.

Nu există favoriți în derby. Trebuie să intrăm pe teren motivați, să înțelegem momentele și să direcționăm evenimentele în favoarea noastră. Trebuie să câștigăm dueluri, să reușim deposedări și să fim agresivi. Așa avem o șansă mai mare să fim învingători”, a spus el.

La ce se așteaptă de la duelul cu Allegri

Tehnicianul lui Inter a avut numai cuvinte de laudă pentru oponentul său de la AC Milan, Massimiliano Alegri, pe care îl consideră unul dintre cei mai importanți antrenori din fotbalul italian.

”Max este un învingător, nu e deloc o coincidență că a câștigat atât de multe trofee. Cred că este antrenorul cu cele mai multe titluri din Italia. Știe să facă lucruri simple, este pragmatic, dar știe să facă și alte lucruri…

Se bazează pe calitatea echipei sale, reușește s-o facă mereu să evolueze la capacitate maximă. Știm cum va fi meciul, dar ne așteptăm și la ceva diferit. Nu te poți aștepta niciodată să se întâmple ceva fără să pregătești alte mișcări posibile”, a afirmat Chivu.

Ce vrea Chivu de la jucătorii săi

Antrenorul român a dezvăluit că nu le-a cerut nimic în mod special jucătorilor săi pentru , ci doar lucrurile pe care le vrea de la ei de fiecare dată.

”Ce le-am transmis jucătorilor? Aceleași lucruri, atenție, determinare. Știu că în ceea ce privește motivația echipa va da ceva în plus și mi-aș dori să fie mereu așa. Pentru un antrenor, contează să obțină aceeași motivație și împotriva unor echipe mai puțin valoroase. Numai așa poți avea constanță pe tot parcursul unui sezon în care vrei să fii competitiv!

Trebuie să fii foarte atent, dispus să faci multe lucruri, atât fizic, cât și mental. E nevoie și să accepți să suferi dacă va trebui, să domini jocul, fără să-ți pierzi reperele și echilibrul. Acestea sunt lucruri importante, îți permit să obții puțin mai mult.

Trebuie să mai comiți câteva faulturi, să strici câteva acțiuni. A te pregăti pentru un meci, a avea un plan de joc e simplu: acestea sunt ideile. Cele 100 de minute de joc sunt cele care determină ritmul”, a mai precizat Cristi Chivu.