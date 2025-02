Cristi Chivu, discurs impresionant după debutul cu dreptul pe banca Parmei. Cum l-a caracterizat pe Dennis Man. Update

Parma la primul meci cu Cristi Chivu pe banca tehnică, a pus capăt unei serii de 4 înfrângeri consecutive și a urcat deasupra liniei de retrogradare.

UPDATE: Chivu are încredere totală în Dennis Man

După debutul excelent pe banca Parmei, Cristi Chivu l-a lăudat pe Dennis Man pentru atitudinea pe care a avut-o atunci când a fost trimis în teren.

”Pe Cancellieri aveam în cap să-l schimb de minute bune, a muncit mult, s-a sacrificat pentru echipă. Aveam nevoie de forțe proaspete pe final. Bonny și Man? Sunt jucători importanți, sunt băieți care trebuie să muncească pentru echipă. Mi-au arătat astăzi spirit de echipă, spiritul despre care am vorbit înainte de meci.

În acest punct al sezonului, avem mare nevoie de spirit de echipă. Niciunei echipe nu-i va fi ușor cu Bologna, o echipă care atacă constant, o echipă construită pentru Champions League. O echipă puternică”, a declarat Chivu, conform al grupării parmegiane.

Prima reacție a lui Cristi Chivu după debutul fericit de la Parma

La conferința de presă de după partida cu Bologna, antrenorul român a recunoscut că nu putea schimba foarte multe în câteva zile de la instalare și a mărturisit că acest succes i se datorează în special fostului tehnician Fabio Pecchia.

”Complimentele trebuie îndreptate către omul și antrenorul Fabio Pecchia, nu către mine. El trebuie felicitat pentru ce a făcut la această echipă și pentru acest oraș. Am găsit un grup gata să înfrunte o puternică echipă a celor de la Bologna, care a jucat și în Champions League.

Am încercat să găsim punctele vulnerabile ale adversarilor și să ne folosim foarte mult de contraatacuri. Cel mai important este că am obținut punctele”, a declarat Cristi Chivu, conform .

Ce a schimbat Chivu în 4 zile

Fostul căpitan al naționalei României, care a fost pentru debutul său excelent ca antrenor în Serie A, își dorește ca această victorie să readucă liniștea în rândul jucătorilor.

”Cum am redresat echipa după 4 eșecuri consecutive? Sunt chestiuni care țin de vestiar. Am discutat foarte mult cu băieții în aceste zile și am încercat să apăs butoanele potrivite pentru a reaprinde flacăra de care are nevoie echipa.

Sper ca această victorie să ne ofere puțină liniște pentru a putea face lucrurile mai bine de acum încolo. Băieții au fost excepționali azi, mi-a plăcut sacrificiul lor și le mulțumim”, a spus Cristi Chivu.