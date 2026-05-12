Cristi Chivu, discurs războinic înainte de Lazio – Inter, finala Cupei Italiei: „Acest lucru este adesea subestimat! Am adus ambiție la echipă”

Înaintea meciului care îl poate face al doilea antrenor din istoria lui Inter care câștigă campionatul și Cupa din primul sezon, după a vorbit despre ce a schimbat la echipă încă din vara trecută.

Cristi Chivu: „Se uită că echipa asta a jucat trei finala europene!”

Miercuri, 13 mai, Cristi Chivu are șansa să scrie istorie la Inter Milano. După titlul cucerit matematic săptămâna trecută, antrenorul de 45 de ani are șansa să își treacă și Dar pentru asta trebuie să treacă de Lazio, echipă pregătită de Maurizio Sarri.

La conferința de presă premergătoare meciului de pe Stadio Olimpico, Cristi Chivu a vorbit despre importanța pe care o are trofeul la nivel personal, dar și pentru grupul de jucători pe care îl pregătește.

„Pentru că trebuie să fac parte din ei, au existat unele modificări. În plus, fiind vorba și de o finală, suntem convinși că va fi așa. Trebuie să fim modești, să avem atitudinea corectă, conștienți de faptul că am meritat să câștigăm un sezon, adică titlul de campion, și că am meritat să ajungem până la capăt și în finala Cupei Italiei. Trebuie să o onorăm cât mai bine, la nivelul calităților noastre și al lucrurilor bune pe care le-am făcut în acest sezon. Cu siguranță vom fi pregătiți și mâine seară. Dar ei sunt mai bine (n.r. jucătorii), sunt în formă, astăzi au fost cu noi și mâine mai avem o zi pentru a evalua.

Nu schimbă absolut nimic din ceea ce sunt eu (n.r. câștigarea Cupei Italiei). Eu sunt fericit pentru ei, pentru că am găsit o echipă care se aliniază ambițiilor mele, pentru că am găsit jucători cu mare dorință de a fi competitivi. Încă de la început, de la acea conferință sau interviu făcut de Lautaro Martinez în America, am înțeles cum este el. Aveam deja multe discuții în acea perioadă și înțelesesem cine este, dar ca el sunt mulți. Și cred că forța acestui grup este exact asta: să încerce să înțeleagă ce reprezentăm.

Forța unei societăți, a unei echipe care a construit ceva important în istoria sa și mai ales cu acești jucători, care în ultimii cinci-șase ani au fost competitivi pe toate fronturile. Adesea se uită că această echipă a jucat trei finale europene. Dacă nu a câștigat un campionat, a terminat mereu pe locul doi, deci nivelul de competitivitate a fost foarte ridicat. Au câștigat Cupe, Supercupe… asta este ceea ce am vrut eu. Asta spun eu: aici câștigăm împreună, pierdem împreună și stăm împreună chiar și în momentele dificile ”, a declarat Cristian Chivu la conferința de presă premergătoare finalei Cupei Italiei.

Cristi Chivu: „Nu trebuie să pierdem umilința care ne-a caracterizat în acest sezon”

La fel ca în cursul sezonului, Cristi Chivu a accentuat că meritul pentru acest sezon splendid le este datorat exclusiv jucătorilor. Românul a precizat că rolul său la Inter este doar să se asigure că valorile pe care le are gruparea Giuseppe Meazza să ruleze la capacitate maximă.

„Meritul este al băieților, care au știut, în ciuda dificultăților, să rămână mereu în picioare, să țină capul sus și să încerce mereu să dea totul, atât zi de zi, cât mai ales meci de meci. Și într-un campionat, într-un sezon cu multe meciuri, cu suișuri și coborâșuri, să știi să reacționezi la dificultăți, să știi să rămâi echilibrat chiar și când lucrurile merg bine, să accepți cu umilință că trebuie să muncești, că nu suntem perfecți, că putem să ne îmbunătățim, toate acestea țin de meritele lor. Noi trebuie doar să avem grijă ca lucrurile să nu degenereze în ceea ce privește gândirea și atitudinea lor, dar cred că și noi, la fel ca ei, avem valori importante care ne-au permis să facem un astfel de sezon.

Trebuie să menținem aceeași luciditate și aceeași atitudine pe care am avut-o până acum: să fim calmi, să avem zâmbetul pe buze, să intrăm pe teren cu responsabilitate, dar în același timp cu dorința de a ne bucura de joc, fără să pierdem entuziasmul și umilința care ne-au caracterizat în acest sezon”, a precizat Chivu.

Cristi Chivu a precizat care sunt punctele forte pe care le-a adus la Inter

La finalul conferinței, tehnicianul a mărturisit care sunt atuurile pe care le-a adus din vara lui 2025 la Inter. Pe lângă ședințele tehnico-tactice, activitatea lui Cristi Chivu se concentrează în special pe formarea unui mentalități în rândul jucătorilor pentru a gestiona presiunea.

„Am adus ambiție, experiența mea ca jucător, experiența mea în această societate, pentru că acest lucru este adesea subestimat. Cunosc realitatea, știu ce înseamnă să trăiești într-o echipă ca Inter, știu și vocile care înconjoară această echipă, partea negativă care iese mereu în față. Am încercat să liniștesc partea umană a lor, să îi ajut să gestioneze frustrarea care vine adesea din exterior, nu de la noi, și să menținem nivelul de competitivitate pe care această echipă l-a avut mereu. Și repet: am de-a face cu un grup de oameni adevărați, oameni mari, care știu să stea împreună, să se bucure împreună și să facă totul pentru a menține un nivel ridicat, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani”, a dezvăluit Cristi Chivu.