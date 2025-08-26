Sport

Cristi Chivu, dorit de Mircea Lucescu în rolul de selecționer al României: „E adevărat”

Mircea Lucescu a dezvăluit faptul că l-a dorit pe Cristi Chivu în rolul de selecționer al României, însă „operațiunea” nu s-a finalizat.
FANATIK
26.08.2025 | 18:37
Cristi Chivu dorit de Mircea Lucescu in rolul de selectioner al Romaniei E adevarat
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu l-a dorit pe Cristi Chivu în rolul de selecționer al României. FOTO: colaj Fanatik

Inter a învins-o clar pe Torino, scor 5-0, la debutul lui Cristi Chivu pe banca „nerazzurrilor” în Serie A, antrenorul român fiind elogiat în presa din „Cizmă”. Mircea Lucescu a dezvăluit că și-a dorit să colaboreze cu acesta la cârma naționalei României, Chivu fiind cel ales pentru postul de selecționer al primei reprezentative, însă tehnicianul a refuzat, urmând să o preia mai apoi pe Parma.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, dorit pentru postul de selecționer

Mircea Lucescu a afirmat că l-a dorit pe Cristi Chivu în rolul de selecționer al României. Cei doi urmau să colaboreze la cârma naționalei, însă mutarea nu s-a materializat, iar „Il Luce” a fost cel care a preluat postul în vara anului trecut, după ce contractul lui Edi Iordănescu nu a fost prelungit.

„E adevărat. Am vrut ca el să vină la echipa națională și eu să fiu pe lângă el. (n.r. Nu a fost dorit de Federație?) Nu vreau să discut despre asta. Când am văzut că nu se ajunge la altă alegere, am decis să fiu eu. El ar fi fost antrenorul, iar eu pe lângă el. Ar fi lucrat cu mine”, a declarat selecționerul României la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, Cristi Chivu și-a început cariera de antrenor principal pe banca Parmei, echipă alături de care a evitat dramatic retrogradarea din Serie A, pentru ca în această vară să fie numit la Inter, clubul la care a făcut istorie ca fotbalist. „Când a venit la Parma a venit cu foarte multă siguranță.

E mare lucru să știi să iei decizii la timpul potrivit”, a afirmat Mircea Lucescu, care a dezvăluit și faptul că a dorit să îl transfere pe Cristi Chivu în perioada în care o antrena pe Rapid: „Eu l-am vrut ca jucător când am venit la Rapid. Am fost foarte aproape, dar Balaci (n.r. antrenorul Universității Craiova de la acel moment) a fost mai darnic. Trebuia George Copos să-l ia pe lângă el și pe Vali Ciucur. Reșita se despărțea de Cristi doar dacă pleca și Ciucur”.

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

Mircea Lucescu a numit principalele atuuri ale lui Cristi Chivu

Selecționerul României, care a antrenat-o pe Inter în sezonul 1998-1999, a vorbit și despre calitățile lui Cristi Chivu. „A căpătat destul de multă experiență, a jucat la cel mai mare nivel și e foarte important. A devenit antrenor la un club care a avut mult succes, a fost 7 ani la Inter. Are un bagaj de cunoștințe extrem de bogat.

ADVERTISEMENT
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs...
Digisport.ro
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite

La asta se adaugă faptul că a fost și un foarte bun jucător, a jucat într-o poziție defensivă, unde a văzut tot jocul. Cred eu că e mai echilibrat un antrenor care a jucat în apărare, decât unul în atac. Va fi susținut. Îl are în spate pe Zanetti. Are personalitate, e respectat. Când ai o carieră atât de lungă, este imposibil să nu fii respectat. A început foarte bine și merită felicitări pentru asta”, a transmis experimentatul tehnician pentru sursa menționată.

Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a transferat pentru a juca alături de...
Fanatik
Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a transferat pentru a juca alături de sora sa! La ce echipă va juca Ana Maria Markovic
Alexandru Băluță și-a găsit echipă! Semnează în străinătate după plecarea de la FCSB
Fanatik
Alexandru Băluță și-a găsit echipă! Semnează în străinătate după plecarea de la FCSB
Cum a învins Ilie Balaci Universitatea Craiova: “I-au luat apartamentul şi l-au dat...
Fanatik
Cum a învins Ilie Balaci Universitatea Craiova: “I-au luat apartamentul şi l-au dat afară de la facultate!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scandal la Petrolul: Ciobotariu nu mai vrea 2 fotbaliști importanți și i-a exclus...
iamsport.ro
Scandal la Petrolul: Ciobotariu nu mai vrea 2 fotbaliști importanți și i-a exclus din lot! De ce se chinuie clubul să se despartă de ei + Reacțiile conducerii și jucătorilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!