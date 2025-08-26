Cristi Chivu, dorit de Mircea Lucescu în rolul de selecționer al României: „E adevărat”

pe banca „nerazzurrilor” în Serie A, . Mircea Lucescu a dezvăluit că și-a dorit să colaboreze cu acesta la cârma naționalei României, Chivu fiind cel ales pentru postul de selecționer al primei reprezentative, însă tehnicianul a refuzat, urmând să o preia mai apoi pe Parma.

Cristi Chivu, dorit pentru postul de selecționer

Mircea Lucescu a afirmat că l-a dorit pe Cristi Chivu în rolul de selecționer al României. Cei doi urmau să colaboreze la cârma naționalei, însă mutarea nu s-a materializat, iar „Il Luce” a fost cel care a preluat postul în vara anului trecut, după ce contractul lui Edi Iordănescu nu a fost prelungit.

„E adevărat. Am vrut ca el să vină la echipa națională și eu să fiu pe lângă el. (n.r. Nu a fost dorit de Federație?) Nu vreau să discut despre asta. Când am văzut că nu se ajunge la altă alegere, am decis să fiu eu. El ar fi fost antrenorul, iar eu pe lângă el. Ar fi lucrat cu mine”, a declarat selecționerul României la .

Mai apoi, Cristi Chivu și-a început cariera de antrenor principal pe banca Parmei, echipă alături de care a evitat dramatic retrogradarea din Serie A, pentru ca în această vară să fie numit la Inter, clubul la care a făcut istorie ca fotbalist. „Când a venit la Parma a venit cu foarte multă siguranță.

E mare lucru să știi să iei decizii la timpul potrivit”, a afirmat Mircea Lucescu, care a dezvăluit și faptul că a dorit să îl transfere pe Cristi Chivu în perioada în care o antrena pe Rapid: „Eu l-am vrut ca jucător când am venit la Rapid. Am fost foarte aproape, dar Balaci (n.r. antrenorul Universității Craiova de la acel moment) a fost mai darnic. Trebuia George Copos să-l ia pe lângă el și pe Vali Ciucur. Reșita se despărțea de Cristi doar dacă pleca și Ciucur”.

Mircea Lucescu a numit principalele atuuri ale lui Cristi Chivu

Selecționerul României, care a antrenat-o pe Inter în sezonul 1998-1999, a vorbit și despre calitățile lui Cristi Chivu. „A căpătat destul de multă experiență, a jucat la cel mai mare nivel și e foarte important. A devenit antrenor la un club care a avut mult succes, a fost 7 ani la Inter. Are un bagaj de cunoștințe extrem de bogat.

La asta se adaugă faptul că a fost și un foarte bun jucător, a jucat într-o poziție defensivă, unde a văzut tot jocul. Cred eu că e mai echilibrat un antrenor care a jucat în apărare, decât unul în atac. Va fi susținut. Îl are în spate pe Zanetti. Are personalitate, e respectat. Când ai o carieră atât de lungă, este imposibil să nu fii respectat. A început foarte bine și merită felicitări pentru asta”, a transmis experimentatul tehnician pentru sursa menționată.