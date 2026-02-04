Cristi Chivu, după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei: „Conducătorii nu au putut face ce le-am cerut”

ADVERTISEMENT

Inter continuă să aibă un parcurs excelent sub comanda lui și lupta pentru trofee se anunță una foarte interesantă pentru tehnicianul român, care și-a dus echipa acum în faza semifinalelor din Cupa Italiei.

Ce spune Cristi Chivu după ce Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei

Chivu se declară mulțumit de calificarea pe care echipa sa a obținut-o și a ținut să-i transmită felicitări antrenorului de la echipa Primavera, asta pentru că doi dintre tinerii jucători crescuți de Inter, Matteo Cocchi și Issiaka Kamate au evoluat în duelul contra lui Torino.

„Pot să spun că sunt mulțumit cu evoluția. Am suferit puțin, e adevărat, până la urmă și adversarul are mândrie, dar sunt fericit că am bătut și ne-am calificat mai departe. Vrem să fim competitivi și să continuăm ce s-a făcut bine până acum. Sunt meciuri ca acesta în care ai nevoie de jucători care sunt mai odihniți. Așa am făcut echipa astăzi, pe acest criteriu. Îi felicit pe cei doi jucători de la U23, pe antrenorul Vecchi, care ne oferă variante din ce în ce mai bune.

Mereu este loc de mai bine. Clubul a căutat soluții de transferuri, dar nu întotdeauna lucrurile ies cum trebuie. Conducătorii au încercat să facă ceea ce am cerut, dar nu s-a putut. Ambiția nu trebuie să lipsească niciodată dintr-o echipă ca Inter, însă nu trebuie să fie o obsesie. Avem un grup bun de jucători, care mereu răspunde pozitiv la ceea ce cer și dau totul pe teren”, a spus Cristi Chivu citat de .

Inter urmează să joace în Serie A, în deplasare, contra celor de la Sassuolo, duminică.

Cum arată tabloul din Cupa Italiei după calificarea lui Inter în semifinale

a fost decis de golurile marcate de Bonny, în minutul 35, și Diouf, minutul 48, respectiv Kulenovic în minutul 57. Cu mulți jucători odihniți, dintre titulari, formația milaneză a reușit să-și atingă obiectivul și să o învingă pe rivala torineză.

Acum, pentru faza semifinalelor urmează un duel cu învingătoarea din meciul dintre Napoli și Como. Pe cealaltă parte de tablou urmează să se joace sferturile de finală între Bologna și Lazio, plus Atalanta – Juventus.