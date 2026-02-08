Sport

Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter la 8 puncte în fruntea clasamentului din Serie A: ”Nu suntem perfecți, dar știm ce vrem să fim”

Inter a reușit o victorie categorică pe terenul lui Sassuolo și și-a mărit avansul în clasamentul din Serie A. Ce a spus Cristi Chivu după ce echipa sa marcat de cinci ori.
Ce a avut de spus Cristi Chivu după o nouă victorie obținută de Inter în Serie A. Sursă foto: inter.it
Interul lui Cristi Chivu a luat o opțiune serioasă în lupta pentru titlu în Serie A, după ce a câștigat cu scorul de 5-0 în deplasare cu Sassuolo. ”Nerazzurrii” au acum 8 puncte avans față de marea rivală AC Milan.

Cristi Chivu, mesaj de campion după o nouă victorie cu Inter în Serie A

Încântat de prestația formației sa în partida din etapa a 24-a din Serie A, Cristi Chivu a ținut să-și laude jucătorii pentru modul în care au înțeles să remedieze problemele arătate în prima parte a întâlnirii.

”Este o dovadă a creșterii și maturității băieților, a capacității lor de a înțelege momentele jocului și de a gestiona presiunea adversă din primele minute. De asemenea, a trebuit să înțelegem cum să găsim consecvență în fața porții și am deblocat-o cu primul nostru șut.

Acele mici lucruri fac diferența. Sassuolo ne-a pus probleme la început cu acele pase verticale, dar am înțeles momentele și am reușit să ne dublăm avantajul”, a declarat Chivu, conform fcinternews.it.

Mesajul lui Chivu pentru jucători

Tehnicianul român a fost extrem de mulțumit de felul cum s-a prezentat echipa de la începutul anului, însă le-a cerut jucătorilor să-și păstreze această foame de a obține rezultate și să muncească din greu la antrenamente.

”Recunoaștem momentul, creșterea noastră și lucrurile bune pe care le-am făcut în aceste două luni și jumătate. Dar și de la începutul sezonului, pentru că am avut momente în care nu am reușit să dominăm. Dar vom continua să muncim și să rămânem concentrați, cu picioarele pe pământ și umili.

Sunt multe echipe care se luptă pentru locurile de frunte. vom vedea cum ne vom descurca în martie-aprilie. Suntem disperați să fim competitivi și vrem să o facem cu muncă asiduă, gestionarea energiei, maturitate reînnoită și foamea care nu trebuie să lipsească niciodată”, a spus el.

Chivu nu a vrut să vorbească de titlu

După ce i-a convins pe șefii Interului să-i pună pe masă prelungirea contractului, Cristi Chivu a atenționat asupra faptului că mai sunt multe meciuri de jucat și nu se poate vorbi deocamdată despre ”scudetto”.

”În primul rând, trebuie să înțelegem că nu suntem perfecți și că putem fi puși în dificultate. Dar știm ce vrem să fim și încă mai avem loc de îmbunătățire. Meciurile sunt ceea ce sunt, uneori le câștigi fără performanțe deosebite, iar alteori le pierzi cu evoluții deosebite.

Campionatul este un maraton, ai nevoie de trei puncte indiferent împotriva cui joci. Mai este mult de parcurs până la sfârșitul sezonului, așa că multe puncte sunt de câștigat.

Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, conștienți că ceea ce aducem pe teren uneori este suficient, alteori nu. Dar mereu cu capul sus și spatele drept, știind că suntem Inter și că vrem să fim competitivi până în mai”, a afirmat Chivu.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
