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Inter Milano a remizat cu AS Roma, scor 2-2, și cele două echipe împart prima poziție din Serie A. Pentru Chivu urmează trei săptămâni de pauză, în care ar fi putut face niște reglaje, dar are lotul decimat, deoarece 14 fotbaliști pleacă la echipele naționale.

Cristi Chivu pierde 13 jucători în perioada următoare

Serie A se întrerupe după cinci etape și se va relua pe 10 octombrie, când Inter joacă pe teren propriu cu Parma. dar intenția sa de a face reglaje are un impediment.

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După meciul cu AS Roma, 13 jucători de la Inter Milano au plecat la echipele lor naționale, pentru meciurile din Liga Națiunilor sau partide amicale. Practic, mai mult de jumătate din lot nu va fi la antrenamente în perioada următoare. Inter nu se poate opune convocărilor deoarece sunt date FIFA.

Inter are și trei accidentați

Situația putea fi și mai delicată, dacă Stones, Spence, Curtis ar fi fost convocați la naționala Angliei, Pavard și Marcus Thuram la cea a Franței, Carlos Augusto și Luis Henrique la Brazilia, iar Hakan Çalhanoğlu la Turcia. Ultimul este însă accidentat, la fel și Stones și Spence, pentru ei pauza competițională putând fi un bun prilej de recuperare.

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Chivu are totuși și motive de satisfacție în această situație. Evoluțiile de la Inter l-au propulsat pe Andy Diouf la naționala Franței, Zinedine Zidane convocându-l în premieră pe fotbalistul de 23 de ani. și Yann Bisseck merg la lotul Spaniei, respective Germaniei, unde au mai bifat o singură selecție.

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Chivu va avea o discuție cu vestiarul

După ultimul meci al echipei sale, în care Roma a condus inter cu 2-0, Chivu a reacționat. ”Pornesc de la repriza a doua pentru că ceea ce trebuia să spun despre prima repriză rămâne între mine și jucători. Ei știu că ceea ce am spus este absolut adevărat.

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Deci vorbesc despre repriza a doua, în care am făcut un meci mare, cu tărie, atitudine, calitate și personalitate, în fața unei echipe grozave. Vom lucra pentru a încerca să șlefuim anumite lucruri, care, repet, rămân între mine și ei. Trebuie să construim pe baza acestui fapt, abordând mai bine meciurile și înțelegând intensitatea adversarilor.

Înveți, mergi mai departe. Anul trecut eram mai slabi decât acum. Sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar voi aprecia lucrurile bune pe care le-am făcut în repriza a doua”, a declarat Cristi Chivu, citat de fcinternews.it.

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Jucătorii lui Chivu la echipele naționale:

Italia: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

Franța: Andy Diouf

Germania: Yann Aurel Bisseck

Elveția: Manuel Akanji

Spania: Josep Martinez

Serbia: Alexander Stankovic

Croația: Petar Sučić

Polonia: Piotr Zieliński

Argentina: Lautaro Martínez

Coasta de Fildeș: Ange-Yoan Bonny