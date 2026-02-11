Sport

Cristi Chivu, „elevul” ce se pregătește de duelul cu Luciano Spalletti! Analiza făcută de Gazzetta dello Sport înainte de Inter – Juventus

Cristi Chivu se pregătește pentru confruntarea cu Luciano Spalletti din Serie A. Gazzetta dello Sport a realizat o analiză specială a celor doi antrenori înainte de întâlnirea directă.
Iulian Stoica
11.02.2026 | 19:01
Cristi Chivu elevul ce se pregateste de duelul cu Luciano Spalletti Analiza facuta de Gazzetta dello Sport inainte de Inter Juventus
Presa din Italia, analiză între Cristi Chivu și Luciano Spalletti. Sursă foto: Colaj Fanatik
Inter – Juventus este capul de afiș al etapei cu numărul 25 din Seria A. Totodată, acest duel marchează și primul meci direct dintre Cristi Chivu și Luciano Spalletti. Jurnaliști italieni au făcut o analiză completă între cei doi tehnicieni.

Cristi Chivu, „elevul” ce se pregătește de duelul cu Luciano Spalletti

Cristi Chivu și Luciano Spalletti se cunosc foarte bine. Cei doi au colaborat în perioada în care românul era legitimat la AS Roma. Inter se pregătește de un duel important cu Juventus, iar ziariștii din „Cizmă” au punctat diferențele dintre antrenori.

În turul campionatului Juventus s-a impus cu scorul de 4-3, însă la acel moment pe banca torinezilor se afla Igor Tudor. Luciano Spalletti a fost instalat pe 30 octombrie 2025 pe banca „Bătrânei Doamne”.

Înaintea acestui duel, Gazzetta dello Sport a făcut o analiză amplă între „elevul” Cristian Chivu și „maestrul” Luciano Spalletti. Jurnaliști italieni au amintit de colaborarea celor doi din perioada AS Roma.

Rezultatele lui Cristi Chivu, apreciate de jurnaliști

În debutul analizei, ziariștii din „Cizmă” au punctat că Inter arată mult mai bine sub comanda lui Cristi Chivu. După o finală pierdută în finala Champions League, antrenorul român a reușit să le insufle jucătorilor rămași din mandatul lui Simone Inzaghi o încredere cu care au reușit să performeze.

„Spalletti are în spate o carieră lungă, în timp ce Chivu abia începe, dar debutul său pare cel al unui mare antrenor: «A preluat o echipă gata făcută, ar spune unii, dar poate unii uită că după PSG, ciclul Nerazzurrilor era mort și îngropat pentru toată lumea. Ar fi putut să se întâmple ce s-a întâmplat cu Napoli după Spalletti: o implozie. În schimb, Chivu a reușit aproape să îmbunătățească Interul. Cu managementul ideilor, cu psihologia. Nu doar atât: în echipele de juniori a jucat mereu cu patru, iar vara sistemul 4-3-2-1 era „al său”. Campionatul Mondial a sugerat să nu se abată prea mult de la Inzaghi, astăzi modelul ideal cel mai apropiat»”, s-a arătat în analiza făcută de Gazzetta dello Sport.

Pragmatismul, principala asemănare între Chivu și Spalletti

În continuare, ziariștii au scos în relief că cei doi tehnicieni se aseamănă prin pragmatism. În schimb, diferența dintre Cristi Chivu și Luciano Spalletti este la nivelul caracterului și al cuvintelor. „Maestrul” știe cum să gestioneze confruntările, pe când „elevul” impresionează prin calmul de care dă dovadă în momentele mai puțin bune.

„Pragmatismul este un fir comun între cei doi antrenori, în timp ce cele mai evidente diferențe se regăsesc în caracterul lor. «Pe acest punct, diferența e greu de depășit: ‘maestrul’ nu a avut niciodată probleme cu confruntările și iubește să filosofeze și să folosească metafore creative, dar esența cuvintelor lui este mereu intensă. Puțini se apropie de orice situație, chiar și de cele negative, cu aceeași filosofie și ton calm, conciliant, ca ‘elevul’, decât dacă vârsta și viața le-au întărit caracterul»”, au încheiat ziariștii italieni.

  • Inter – Juventus este programat sâmbătă, 14 februarie, de la ora 21:45
