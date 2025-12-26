Cum este văzut Cristi Chivu de jucători! Starul lui Inter, dezvăluiri din vestiar despre antrenorul român: „Din prima zi, el nu a vrut niciodată asta”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este privit cu admirație de către elevii săi. Cine este fotbalistul din vestiarul lui Inter care a avut doar cuvinte mari despre antrenorul român. Cum l-a catalogat pe fostul mare internațional.

Ce a schimbat Cristi Chivu de când a preluat-o pe Inter

Cristi Chivu a preluat-o pe Inter în vara acestui an, după ce a antrenat-o anterior și a salvat-o pe Parma de la retrogradare. Tehnicianul român și-a pus rapid amprenta asupra noului său club, unde a scris istorie ca jucător.

ADVERTISEMENT

Henrikh Mkhitaryan, veteranul italienilor, a vorbit recent despre influența lui Cristi Chivu, . Armeanul a spus ce a schimbat antrenorul în vestiar.

„Chivu ne-a preluat într-un moment deloc ușor, dar ne-a oferit încredere și energie pentru a trece peste eșecuri și a privi înainte. În fotbal este normal să ai urcușuri și coborâșuri la nivel mental, după înfrângerea din finala Champions League am rămas foarte dezamăgiți, dar treptat am înțeles că, dacă nu ne revenim, nu am putea lupta în viitor”, a spus Henrikh Mkhitaryan, citat de cei de la

ADVERTISEMENT

Cum este văzut Cristi Chivu de către jucătorii săi

Cristi Chivu, , are o reputație foarte bună în rândul jucătorilor săi. Mkhitaryan l-a descris drept „foarte inteligent” și a subliniat unitatea pe care a adus-o la echipă după finalul anevoios al sezonului trecut.

ADVERTISEMENT

„El a fost un fotbalist uriaș și a trăit astfel de zile. Știa cum ne simțim și ne-a dat încredere, speranță și energie prin anumite mesaje. Ne-a spus că trecutul nu poate fi schimbat, dar viitorul da. Noi încercăm asta, urmându-i ideile și căutând să ne îmbunătățim prin muncă.

Din prima zi, el nu a vrut niciodată să revoluționeze echipa. Nu era ușor, după ce am avut un antrenor ca Inzaghi timp de 4 ani, să faci mari schimbări, iar Chivu, care este foarte inteligent, a înțeles asta. El ne-a unit și ne-a făcut să credem că împreună putem ajunge unde ne dorim. Vorbele frumoase spuse despre mine în octombrie m-au bucurat, dar trebuie să dau totul zilnic, la 36 de ani nu e ușor”, a mai spus Mkhitaryan despre Chivu.