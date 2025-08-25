Sport

Cristi Chivu, elogiat în presa din Italia după Inter – Torino 5-0. Nota primită de antrenorul român. „Debut peste așteptări”

Ce au scris jurnaliștii din Italia după debutul în forță a lui Cristi Chivu în Serie A, din postura de antrenorul al celor de la Inter Milano.
Alex Bodnariu
26.08.2025 | 00:23
Cristi Chivu a avut parte de un debut de vis în Serie A, pe banca celor de la Inter. Echipa din Milano a câștigat duelul cu Torino, cu 5-0, pe teren propriu, iar presa din Italia l-a lăudat pe antrenorul român.

Cristi Chivu, debut de vis la Inter! Nota primită de antrenorul român pentru meciul cu Torino

Inter a arătat excelent în runda inaugurală din Serie A. Gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a controlat de la un capăt la altul duelul cu Torino, pe care l-a câștigat cu 5-0, și se anunță drept o pretendentă serioasă la Scudetto. Mai e însă mult până se va trage linie.

Cristi Chivu pare că a adus un suflu nou la Inter. Echipa a arătat foarte bine. Milanezii au atacat din primul până în ultimul minut, lucru care nu se întâmpla sub comanda predecesorului Simone Inzaghi, care prefera un joc mult mai precaut.

Cristi Chivu, lăudat în presa din Italia după 5-0 cu Torino

Jurnaliștii italieni i-au acordat nota 7,5 românului. Cristi Chivu are stofă de antrenor și ar putea scrie o poveste frumoasă la Inter Milano. Nerazzurri vor juca în etapa următoare, în deplasare, cu rivala Juventus.

„Cristian Chivu – 7,5: Nici el, probabil, nu visa să debuteze cu 5-0 pe stadionul unde a câștigat tot ca jucător. Inter-ul lui e mult mai agresiv și vertical decât cel al lui Inzaghi, dar și mai «rău», în sens fotbalistic. Se văd deja noutăți, deși alte teste vor spune mai mult despre nerazzurri. Debut peste așteptări”, au scris cei de la Tuttomercato.

„Chivu înscrie cinci goluri în poarta lui Torino al lui Baroni și rupe un mic blestem: niciun antrenor străin nu mai câștigase la debutul pe banca nerazzurrilor de 22 de ani. Ultima dată se întâmplase în 2003, cu Cúper pe bancă, când Inter trecea de Modena cu două goluri”, au notat italienii de la Gazzetta dello Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
