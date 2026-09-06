ADVERTISEMENT

. Deși au fost conduși cu 0-2 pe Giuseppe Meazza, elevii lui Chivu au obținut cele trei puncte grație golurilor marcate de Lautaro Martinez și Marcus Thuram, continuându-și astfel parcursul perfect din acest start de stagiune. Tehnicianul român a fost lăudat în presa italiană, iar jurnaliștii din „Cizmă” au tras și un semnal de alarmă pentru Jose Mourinho, viitorul adversar al lui Chivu.

Cristi Chivu, lăudat în presa italiană după Inter – Napoli 3-2

Așa cum era de așteptat, tehnicianul român a avut parte de un duel extrem de dificil împotriva vicecampioanei Napoli, însă schimbările efectuate de acesta au jucat un rol extrem de important în „remontada” spectaculoasă, Marcus Thuram și Carlos Augusto, jucători introduși pe teren în actul secund, combinând decisiv la golul de 2-2. Celelalte reușite ale gazdelor au fost semnate de căpitanul Lautaro Martinez.

ADVERTISEMENT

Il Messaggero i-a acordat nota 7,5 lui Cristi Chivu, tocmai pentru modul inspirat în care a schimbat astăzi: „Condusă cu două goluri, Inter recuperează tot datorită schimbărilor și întoarce rezultatul”. Calcio Mercato i-a oferit nota 7, scoțând în evidență „nebunia” din jocul campioanei: „Anul acesta, echipa lui Chivu vrea să facă lucrurile la scară mare și să le facă bine. Interul lui este nebun, dar atâta timp cât câștigă, nu prea există motive de reproș”.

Nu în ultimul rând, renumita publicație Gazzetta dello Sport l-a lăudat și ea pe Chivu, însă asta nu e tot. Jurnaliștii de la GdS au ținut să-i transmită și un mesaj de avertizare lui Jose Mourinho, antrenorul lui Real Madrid, care se va duela cu Chivu săptămâna viitoare în Liga Campionilor: „În cele trei goluri ale lui Inter s-au regăsit următoarele: capacitatea de a reacționa, artă de a specula greșelile adversarului, obișnuitul flanc stâng care produce centrări pe bandă rulantă și impactul căpitanului Lautaro, aflat la prima dublă din acest sezon. Performanța de astăzi reprezintă un mesaj pentru Mourinho și pentru tot clubul Real Madrid”.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și Inter rămân lideri în Serie A după succesul cu Napoli!

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă seară pe Giuseppe Meazza, campioana Italiei a ajuns la borna cu numărul 9 în acest start de stagiune internă, fiind, alături de AS Roma, singura echipă cu număr maxim de puncte după primele trei etape. În momentul de față, Inter este pe 2 în Serie A. De cealaltă parte, Napoli ocupă abia locul 13, cu doar trei puncte.

ADVERTISEMENT

În etapa viitoare din Italia, „nerazzurrii” vor primi vizita celor de la Udinese, în timp ce Napoli va juca pe teren propriu împotriva Bolognei. Până atunci însă, cele două echipe vor evolua în UEFA Champions League la mijlocul săptămânii viitoare. Interul lui Chivu va da piept cu , pe Santiago Bernabeu, în timp ce elevii lui Max Allegri o vor găzdui pe Arsenal, campioana Angliei.