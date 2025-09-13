Sport

Cristi Chivu, enervat teribil de întrebarea unui jurnalist după Juventus – Inter 4-3! Cum a reacționat în scandalul momentului din Italia: „Nu mai încerca să stârnești controverse”

Cristi Chivu, nervos după Juventus - Inter 4-3. Ce l-a deranjat pe antrenorul român la conferința de presă de după meci.
Mihai Dragomir
14.09.2025 | 00:01
Cristi Chivu enervat teribil de intrebarea unui jurnalist dupa Juventus Inter 43 Cum a reactionat in scandalul momentului din Italia Nu mai incerca sa starnesti controverse
ULTIMA ORĂ
Cine l-a enervat pe Cristi Chivu după Juventus - Inter 4-3. Sursa Foto: Hepta.

Juventus – Inter 4-3, „Derby D’Italia” decis în prelungiri, a oferit show total în etapa a 3-a din Serie A. Cristi Chivu, cel care s-a consolat după meci, a fost enervat la conferința de presă. Ce l-a deranjat pe tehnicianul „nerazzurrilor”.

ADVERTISEMENT

De ce s-a enervat Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3

Inter a pierdut încă un meci în Serie A, după eșecul de pe teren propriu suferit etapa trecută cu Udinese (scor 1-2). Fosta campioană a Italiei a fost la doar un pas să plece cu un punct din deplasarea cu Juventus, însă a fost răpusă cu un gol în prelungiri.

După meci, Cristi Chivu și-a făcut apariția la conferința de presă. Unul dintre jurnaliștii prezenți l-a întrebat dacă acceptă ca Marcus Thuram, elevul său, să glumească la finalul partidei cu Khephren Thuram, fratele său și jucător la Juventus.

ADVERTISEMENT

„Nu mai încerca să stârnești controverse, nu ajută nimănui!”

„Era normal ca Thuram să râdă cu fratele său la mijlocul terenului după scorul de 4-3?”, a fost întrebarea pusă de unul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă de după Juventus – Inter 4-3.

„Nu am văzut, nu știu, nu cunosc contextul, nu știu dacă s-a întâmplat ceva. Nu mai încerca să stârnești controverse, nu ajută nimănui. Hai să începem să vorbim despre ce am văzut. Mă interesează să înțeleg momentele meciului.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

Atitudinea echipei, în opinia mea, a fost corectă. Am reușit să facem probleme celor de la Juventus. Am dominat chiar și în repriza a doua, dar apoi nu am știut să controlăm situația”, a spus Cristi Chivu, citat de fcinter1908.it.

ADVERTISEMENT
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar...
Digisport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta...
Fanatik
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă
Nota primită de Olimpiu Moruțan după Atromitos – Aris Salonic 1-2. Prestație încurajatoare...
Fanatik
Nota primită de Olimpiu Moruțan după Atromitos – Aris Salonic 1-2. Prestație încurajatoare după accidentare
Presa din Italia, verdict dur după Juventus – Inter 4-3: „Din cauza lui!”....
Fanatik
Presa din Italia, verdict dur după Juventus – Inter 4-3: „Din cauza lui!”. Cristi Chivu abia a primit notă de trecere
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Probleme la echipa din SuperLiga! 'Înțepături' la adresa patronului: 'Defilăm cu ce avem'
iamsport.ro
Probleme la echipa din SuperLiga! 'Înțepături' la adresa patronului: 'Defilăm cu ce avem'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!