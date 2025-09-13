Cristi Chivu, enervat teribil de întrebarea unui jurnalist după Juventus – Inter 4-3! Cum a reacționat în scandalul momentului din Italia: „Nu mai încerca să stârnești controverse”

Juventus – Inter 4-3, a oferit show total în etapa a 3-a din Serie A. Cristi Chivu, , a fost enervat la conferința de presă. Ce l-a deranjat pe tehnicianul „nerazzurrilor”.

De ce s-a enervat Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3

Inter a pierdut încă un meci în Serie A, după eșecul de pe teren propriu suferit etapa trecută cu Udinese (scor 1-2). Fosta campioană a Italiei a fost la doar un pas să plece cu un punct din deplasarea cu Juventus, însă a fost răpusă cu un gol în prelungiri.

După meci, Cristi Chivu și-a făcut apariția la conferința de presă. Unul dintre jurnaliștii prezenți l-a întrebat dacă acceptă ca Marcus Thuram, elevul său, să glumească la finalul partidei cu Khephren Thuram, fratele său și jucător la Juventus.

„Nu mai încerca să stârnești controverse, nu ajută nimănui!”

„Era normal ca Thuram să râdă cu fratele său la mijlocul terenului după scorul de 4-3?”, a fost întrebarea pusă de unul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă de după Juventus – Inter 4-3.

„Nu am văzut, nu știu, nu cunosc contextul, nu știu dacă s-a întâmplat ceva. Nu mai încerca să stârnești controverse, nu ajută nimănui. Hai să începem să vorbim despre ce am văzut. Mă interesează să înțeleg momentele meciului.

Atitudinea echipei, în opinia mea, a fost corectă. Am reușit să facem probleme celor de la Juventus. Am dominat chiar și în repriza a doua, dar apoi nu am știut să controlăm situația”, a spus Cristi Chivu, citat de