Cristi Chivu, erou la Milano după ce Inter a pus o mână pe titlu: „Ești iubit, Mister!”

Cristi Chivu este foarte aproape de primul său trofeu din cariera de antrenor la seniori. Inter Milano a făcut un nou pas uriaș către câștigarea campionatului în Serie A, după ce s-a impus categoric cu scorul de 3-0, pe teren propriu, în fața celor de la Cagliari. Fanii l-au elogiat pe rețelele sociale pe tehnicianul român.

Cristi Chivu, la un pas de titlu în Serie A

Se pare că oficialii celor de la Inter Milano au ales corect vara trecută „Nerazzurrii” veneau după un sezon ratat, în care au fost aproape să câștige campionatul, Cupa și Champions League, însă nu au obținut niciun trofeu.

După 33 de etape, Inter este pe primul loc în Italia, cu 12 puncte mai mult față de Napoli, care are totuși un meci în minus. Doar un dezastru ar mai face posibil un scenariu în care „nerazzurrii” să rateze câștigarea titlului.

Fanii lui Inter s-au îndrăgostit de Cristi Chivu: „Mister, unul dintre noi”

Cristi Chivu a depășit toate așteptările. A fost primul său sezon complet la o echipă de seniori. Deși, la începutul aventurii sale pe banca echipei din Milano, fanii au fost reticenți, întrucât Inter oscila între victorii și insuccese, acum suporterii au doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român, care este foarte aproape de primul său titlu în cariera de antrenor.

„Toate aplauzele pentru Cristian! Le merită din plin!”. „Ești iubit, Mister!”. „Mereu cu tine!”. „Dirijorul nostru!”. „Meriți tot ce ți se întâmplă!”. „Mister, unul dintre noi”. „De la un fotbalist mare, la un antrenor mare. Nu e pentru toată lumea”. „Ne-ai surprins pe toți! Ești atât de bun, Mister”. „Felicitări, Mister! Acum să ne concentrăm pe Cupa Italiei”. „Asta e pentru toți cei care au zis că vom termina pe locul 5! Bravo, Mister!”, sunt comentariile fanilor lui Inter de la ultima postare a clubului pe Instagram.