„Ești mulțumit de transferuri?”. Cristi Chivu, răspuns fără ezitări înainte de startul sezonului: „Calitate, nu cantitate”

Cristi Chivu este pregătit de startul noului sezon de Serie A alături de Inter Milano. Cum a răspuns când a fost întrebat dacă are emoții
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.08.2025 | 21:42
Cristi Chivu la un antrenament al lui Inter Milano. Foto: Facebook / Inter

Cristi Chivu a acordat un interviu în presa italiană înaintea debutului său în Serie A ca antrenor al lui Inter Milano. Printre altele, românul a fost întrebat la un moment dat dacă are emoții atunci când se gândește la această chestiune și a răspuns cu o glumă. De asemenea, fostul căpitan al echipei naționale a României a explicat că are parte de un plus de încredere dintr-un anumit motiv.

Cristi Chivu susține că nu are emoții înainte de startul noului sezon de Serie A: „Faptul că antrenez echipa unde am petrecut mult timp, câștigând trofee, îmi oferă ceva în plus”

Bineînțeles că este vorba despre faptul că el are un background foarte solid în cadrul clubului de pe „Giuseppe Meazza” din posturile sale de fost fotbalist important, câștigător de triplă campionat-cupă-Champions League în 2010 sub comanda lui Jose Mourinho, și fost tehnician în cadrul academiei „nerazzurrilor” în trecutul apropiat, cu rezultate foarte bune.

În plus, fostul fundaș le-a transmis jucătorilor săi cu această ocazie și că este nevoie ca ei să conștientizeze foarte bine la ce club se află și să se comporte în acest sens cu maximă responsabilitate în această postură, pentru că, în mod evident întrucât vorbim despre vicecampioana Italiei și a Europei, așteptările și presiunea sunt foarte mari.

Nu în ultimul rând, Cristi Chivu a fost întrebat și despre Ange-Yoan Bonny, fotbalistul pe care l-a adus în această vară la Inter de la fosta sa echipă Parma, și a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului francez.

Cum a răspuns când a fost întrebat dacă are emoții: „Sunt bun la a le ascunde”

„Nu vorbesc despre emoțiile mele. Sunt bun la a le ascunde și la a nu le avea (n.r. râde). Evident, faptul că antrenez echipa unde am petrecut mult timp, câștigând atât de multe trofee, îmi oferă ceva în plus.

Sunt sigur că simțul responsabilității pe care îl am pentru meseria mea va putea să-mi ascundă emoțiile. Încercăm să menținem aceeași mentalitate, aceeași percepție a importanței de a fi jucător la Inter.

Există așteptări, pasiune și dragoste. Bonny? Este un băiat pur, care vrea să se perfecționeze și care este într-o companie grozavă. Faptul că ești înconjurat de mari campioni te ajută să crești repede”, a spus Cristi Chivu pentru Sport Mediaset.

„Ești mulțumit de transferuri?”. Cum a răspuns Cristi Chivu înainte de startul sezonului: „Mai avem timp să facem operațiuni”

Inter va debuta în Serie A pe teren propriu împotriva lui Torino, luni, 25 august, de la ora 21:45. În mercato estival, Inter a cheltuit 68 de milioane de euro pe 4 jucători, iar Cristi Chivu a precizat că este mulțumit de campania de achiziții.

”Suntem pe aceeași lungime de undă, cu aceleași gânduri, conștienți de ce jucători trebuie să adăugăm la această echipă. Piața e deschisă, mai avem timp să facem anumite operațiuni. Nu vrem să adăugăm cantitate, ci calitate, jucători care știu să facă parte dintr-un grup ca al nostru și care ridică nivelul echipei”, a spus Chivu.

