Sport

Cristi Chivu a reușit ceva nemaiîntâlnit pe banca lui Inter după 2-2 cu AS Roma

Cristi Chivu a înregistrat o bornă rar întâlnită pe banca lui Inter Milano la meciul cu AS Roma, după ce Manu Kone a înscris de două ori în poarta „nerazzurrilor”. Vezi despre ce este vorba.
Dragos Petrescu
19.09.2026 | 21:23
Cristi Chivu a reusit ceva nemaiintalnit pe banca lui Inter dupa 22 cu AS Roma
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Cristi Chivu, bornă negativă la Inter Milano după meciul cu AS Roma // FOTO: hepta.ro
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Cristi Chivu (45 de ani) a înregistrat o bornă incredibilă pe banca lui Inter Milano la derby-ul cu AS Roma de pe Olimpico (2-2), meci din etapa cu numărul #5 din Serie A. Manu Kone, fotbalistul francez pe care tehnicianul român l-a dorit insistent pe Giuseppe Meazza în această vară, a marcat de două ori în poarta campioanei Italiei. A fost cel de-al patrulea meci consecutiv în toate competițiile în care Inter este condusă cu 0-2, echipa lui Chivu revenind în trei dintre aceste partide. 

Cristi Chivu, bornă rar întâlnită atinsă pe banca lui Inter la derby-ul cu AS Roma!

Duelul de sâmbătă de pe Olimpico a continuat șirul nefericit în ceea ce privește începuturile nefaste de meci ale lui Inter din acest start de stagiune. A fost a patra partidă consecutivă în care trupa lui Cristi Chivu s-a aflat într-un deficit de două goluri pe tabelă, asta după ce Manu Kone a înscris în poarta lui Josep Martinez în minutele 6, respectiv 37.

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Până la meciul de la Roma, campioana en-titre a Italiei a fost condusă cu 0-2 și în duelurile cu Udinese, Real Madrid și Napoli. Totuși, este important de menționat faptul că doar unul dintre aceste patru meciuri a fost pierdut, mai exact cel cu madrilenii (1-2 în UEFA Champions League). În rest, „nerazzurrii” s-au impus de două ori (5-3 cu Udinese și 3-2 cu Napoli) și au înregistrat un rezultat de egalitate, 2-2 cu Roma.

Manu Kone, fotbalistul dorit insistent de Cristi Chivu la Inter în vară!

Omul care pus ultima piatră la acest record negativ pentru Chivu, Manu Kone, a fost foarte aproape să ajungă la Inter în această vară, tehnicianul român insistând foarte mult pentru transferul mijlocașului Romei. Gruparea milaneză a fost dispusă să plătească 50 de milioane de euro, dar românii au solicitat mai mult, iar astfel, mutarea a picat.

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Manu Kone, francezul care poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca unul cu atribuții ofensive, a evoluat în 46 de meciuri pentru AS Roma în sezonul trecut în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie două goluri și să ofere trei pase decisive. În plus, acesta a făcut parte și din lotul Franței la CM 2026, unde Cocoșul Galic a obținut locul 4.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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