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Cristi Chivu (45 de ani) a înregistrat o bornă incredibilă pe banca lui Inter Milano , meci din etapa cu numărul #5 din Serie A. Manu Kone, fotbalistul francez pe care tehnicianul român l-a dorit insistent pe Giuseppe Meazza în această vară, a marcat de două ori în poarta campioanei Italiei. A fost cel de-al patrulea meci consecutiv în toate competițiile în care Inter este condusă cu 0-2, echipa lui Chivu revenind în trei dintre aceste partide.

Cristi Chivu, bornă rar întâlnită atinsă pe banca lui Inter la derby-ul cu AS Roma!

Duelul de sâmbătă de pe Olimpico a continuat șirul nefericit în ceea ce privește începuturile nefaste de meci ale lui Inter din acest start de stagiune. A fost a patra partidă consecutivă în care trupa lui Cristi Chivu s-a aflat într-un deficit de două goluri pe tabelă, asta după ce Manu Kone a înscris în poarta lui Josep Martinez în minutele 6, respectiv 37.

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Per la QUARTA gara di fila l’ di parte da uno svantaggio di 0-2 — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8)

Până la meciul de la Roma, campioana en-titre a Italiei a fost condusă cu 0-2 și în duelurile cu Udinese, și Napoli. Totuși, este important de menționat faptul că doar unul dintre aceste patru meciuri a fost pierdut, mai exact cel cu madrilenii (1-2 în UEFA Champions League). În rest, „nerazzurrii” s-au impus de două ori (5-3 cu Udinese și 3-2 cu Napoli) și au înregistrat un rezultat de egalitate, 2-2 cu Roma.

Manu Kone, fotbalistul dorit insistent de Cristi Chivu la Inter în vară!

Omul care pus ultima piatră la acest record negativ pentru Chivu, Manu Kone, a fost foarte aproape să ajungă la Inter în această vară, tehnicianul român insistând foarte mult pentru transferul mijlocașului Romei. Gruparea milaneză a fost dispusă să plătească 50 de milioane de euro, dar românii au solicitat mai mult, iar astfel, mutarea a picat.

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Manu Kone, francezul care poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca unul cu atribuții ofensive, a evoluat în 46 de meciuri pentru AS Roma în sezonul trecut în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie două goluri și să ofere trei pase decisive. În plus, acesta a făcut parte și din lotul Franței la CM 2026, unde Cocoșul Galic a obținut locul 4.