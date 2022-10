Cristi Chivu, exemplu pentru antrenorii români. Secretul succesului: „Folosește jucători și cu trei ani mai mici decât adversarii!”. Exclusiv

, și-a luat licența de antrenor, iar bunul prieten al lui Chivu nu ar spune nu unei colaborări cu fostul căpitan al naționalei României.

Cristi Chivu, model de antrenor pentru Bogdan Lobonț: „E un exemplu de urmat”

și un antrenor care nu a ars etapele, așa cum se întâmplă în fotbalul românesc: „El este un exemplu de urmat pentru antrenorii tineri români. Să nu uităm că el a început la Under-14! Apoi a urcat cu ei, la U17. A preluat apoi echipa lui Inter U18 și anul trecut la U19 la Primavera au câștigat campionatul”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Lobonț însă e de părere că antrenorul Chivu trebuie felicitat în primul rând pentru strategia sa: „E interesant că sezonul ăsta, are din nou generația pe care a avut-o inițial la U14! Și mai e ceva ce face Cristi Chivu. Toate meciurile pe care le joacă la Primavera le abordează cu jucători mult mai mici decât adversarii. Majoritatea evoluează cu jucători din 2004.

Sunt echipe care în continuare folosesc jucători și cu trei ani mai mari. E diferență uriașă! Are jucători cu trei ani sub vârstă la Inter U19! A jucat cu Torino, iar ei aveau și fotbaliști din 2002. Anton de la U20 joacă la Torino. Tu ca atacant să ai ca adversar direct un fundaș cu trei ani mai mare?! Îți face diferența. Așa ar trebui să fie peste tot. La noi lucrurile însă sunt exact pe dos!”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Lobonț și-a luat licența de antrenor la Coverciano: „A venit Batistuta și ne-a vorbit 2 zile doar despre atacant!”

Bogdan Lobonț e liber de contract după despărțirea de România U20, iar fostul selecționer tocmai și-a luat licența de antrenor la o celebră școală de antrenori din Italia: „Eu tocmai mi-am luat licența Coverciano. Mi-am dat examenele finale și am zis să îmi iau întâi toate licențele de care am nevoie, pentru că am văzut că sunt multe discuții și probleme pe tema asta. Normal că mi-ar plăcea să mă întorc în Italia. Cu cei de la Roma am rămas în relații foarte bune”.

„Lobby” e deschis către orice propunere care vine cu un plan bine pus la punct: „Acum aștept oferte. Sunt deschis către orice proiect serios. Singurul lucru pe care nu îl pot accepta e mediocritatea. Cu licența pot antrena oriunde în lume, chiar și în România. A venit Gabriel Omar Batistuta și ne-a vorbit două zile doar despre atacanți. Asta ca să înțelegi cam care e nivelul”.

ADVERTISEMENT

Lobonț ar fi extrem de încântat să lucreze cu Cristi Chivu, care e pe val în Italia la Inter: „Eu țin legătura cu Cristi Chivu. Mi-ar plăcea să lucrăm împreună. Eu vreau să lucrez cu oricine de la care am de învățat. Nu am nicio reținere”, a declarat Bogdan Lobonț pentru site-ul nostru.

Cristi Chivu și Bogdan Lobonț, coechipieri și prieteni de o viață

Cristi Chivu și Bogdan Lobonț au fost colegi la Ajax Amsterdam, în perioada 2000-2003, dar și la echipa națională pentru mai bine de un deceniu.

ADVERTISEMENT

De altfel, , Andrei, care poartă și numele de Cristian. Puștiul de 19 ani este fundaș central, la fel ca nașul său.

ADVERTISEMENT