Cristi Chivu, făcut praf de fiul lui Diego Maradona după declarația care a aprins Italia: „Asta arată meschinăria lui!”

ADVERTISEMENT

În contextul greșelii de arbitraj din Inter – Juventus 3-2, Cristi Chivu a adus în discuție golul celebru marcat cu mâna de Diego Armando Maradona la Campionatul Mondial din 1986 și care a rămas în istorie ca „Mâna lui Dumnezeu”. Fiul legendei argentiniene a ieșit la atac împotriva antrenorului român.

Ce a spus Cristi Chivu despre golul lui Diego Armando Maradona din 1986

Cartonașul roșu primit de Kalulu din Inter – Juventus continuă să fie subiect de discuție, chiar dacă nerazzurri erau în fața unui meci de Champions League. Echipa lui Cristi Chivu se pregătea de meciul extrem de dificil din Norvegia, însă românul s-a văzut nevoit să vorbească despre greșeala de arbitraj din meciul de Serie A, când arbitrul s-a lăsat păcălit de simularea lui Bastoni și l-a eliminat pe jucătorul „Bătrânei Doamne”.

ADVERTISEMENT

Pentru a-l apăra pe fotbalistul său, Atunci, fotbalistul lui Napoli a înscris de două ori și a adus victoria sud-americanilor cu 2-1. Ambele goluri au intrat în istorie, însă primul este mult mai cunoscut decât al doilea. Toată lumea a crezut că prima reușita a lui Maradona a fost cu capul, însă reluările au demonstrat că argentinianul a înscris cu ajutorul mâinii.

„Fotbalul este așa de 100 de ani. Trebuie să încetăm să fim moraliști. A existat un astfel de caz în fiecare duminică, încă de când Maradona a marcat cu mâna la Campionatul Mondial. Nimeni nu i-a spus nimic. Și noi, la Napoli, am fost nedreptățiți, o spun pentru prima dată, dar nu am reacționat astfel. Vrem să fim competitivi și să continuăm pe acest drum”, a spus românul înaintea partidei cu Bodo/Glimt.

ADVERTISEMENT

Diego Maradona Jr. i-a răspuns lui Cristi Chivu. Ce i-a transmis antrenorului român

Diego Maradona Jr., fiul legendarului fotbalist argentinian, a auzit declarația lui Cristi Chivu și l-a atacat imediat pe antrenorul român. Argentinianului nu i s-a părut corect ca tehnicianul lui Inter să vorbească despre tatăl său într-o conferință de presă:

ADVERTISEMENT

„Am ascultat cu atenție cuvintele antrenorului de la Inter și nu trebuia să-l aducă în discuție pe tatăl meu. Asta arată meschinăria lui și meschinăria celor care încă mai vorbesc despre acel henț, uitând de golul secolului pe care l-a marcat la scurt timp după”, a declarat fiul lui Maradona.

Cristi Chivu a fost luat la țintă de fostul coleg de cameră al lui Maradona

Declarația lui Cristi Chivu nu a adus frustrare doar pentru fiul lui Diego Maradona, „Nu are niciun drept să vorbească despre zeul fotbalului. Cu tot respectul pentru Chivu, care a fost un mare jucător și își începe acum cariera de antrenor, nu poate să îl menționeze pe Diego Maradona.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Diego la Cupa Mondială, cu mâna, a fost o mișcare isteață de fotbalist. Nu e ca și cum cineva se aruncă pe gazon, se preface că nu s-a întâmplat nimic, se uită la arbitru și apoi dă cu mâna de pământ”, a declarat Pasculli pentru .