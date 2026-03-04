Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate voalată de victimă”

ADVERTISEMENT

”Nerazzurrii” au avut o prestație mediocră în partida Como – Inter 0-0, iar la final Cristi Chivu a intrat în colimatorul unui jurnalist. Ce i-a reproșat acesta după duelul din Cupa Italiei.

Critici dure la adresa lui Cristi Chivu după Como – Inter 0-0, din Cupa Italiei

Inter este lider autoritar în Serie A și are prima șansă la calificare în Cupa Italiei după ce a remizat pe terenul lui Como, în prima manșă a semifinalelor, însă nu toată lumea este mulțumită de Cristi Chivu.

Imediat după joc, fostul coleg al lui Chivu de la AS Roma, Christian Panucci, a ținut să-i transmită un . ”Sunt fericit de mor pentru tine, te iubesc și sunt fericit de ceea ce faci. Complimente!”, a spus fostul internațional italian, iar tehnicianul român i-a replicat imediat: ”Sunt prea multe complimente, m-am obișnuit cu criticile acum”. Tocmai acest dialog l-a înfuriat pe un jurnalist italian.

”Chivu, spune-ne cine critică Inter! Cine îi critică? Eu nu. Dacă a critica înseamnă a analiza rezultatele obținute de o echipă într-un sezon, atunci nu este critică, ci o analiză a ceea ce se întâmplă. Cred că mai este ceva în spate, pentru că Chivu repetă mereu acest refren. Cine critică Inter?

Există mereu această mentalitate voalată de victimă, dar trebuie să iasă la iveală de la cei care vin, altfel nu o vom înțelege niciodată! Spune că Inter a fost mereu criticată în ultimii ani. Meciul cu Bodo? Ei bine, după meciul cu Bodo, ce faceți? Nu criticați Inter?”, a spus ziaristul Mino Taveri, conform .

Presa din Italia a dat de pământ cu jocul echipei lui Chivu

în prima manșă a semifinalei Cupei, în care cele două echipe au oferit un adevărat non-combat în ultimele minute ale întâlnirii, ambele fiind mulțumite cu rezultatul de 0-0 de pe tabelă.

”Ce fel de joc a oferit Inter? Gri, ca ceața de pe malul lacului care te întâmpină imediat ce ajungi în Como. Poate pentru prima dată în acest sezon, mașina de goluri nu a reușit să își creeze nicio ocazie semnificativă. Butez nu și-a murdărit deloc mănușile.

Înainte de această seară, nerazzurrii aveau doar două meciuri în care nu au marcat: contra lui Milan (în Serie A) și Liverpool (în Champions League). Au doi factori atenuanți: faptul că au jucat cu Frattesi mijlocaș și Darmian extremă, dar și derby-ul de duminica viitoare, unde Chivu se poate distanța la 13 puncte și poate pecetlui cursa pentru Scudetto.

Totuși, dacă Inter nu a evoluat cum o face de fiecare dată, se datorează lui Como și soluțiilor lui Fabregas. Spaniolul a reușit să țină în frâu o echipă bine pusă la punct, cu mici schimbări. Printre veștile bune se numără jumătatea de oră a lui Dumfries, care a revenit împotriva lui Bodo, și ora lui Calhanoglu, care a revenit ca titular”, a scris Gazzetta dello Sport.

Ce planuri au șefii lui Inter cu Chivu

În ciuda eliminării surprinzătoare din play-off-ul Champions League în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt, conducătorii lui Inter sunt mulțumiți de primul an cu Cristi Chivu pe bancă și .

”În ciuda eliminării premature din Champions League de către Bodo/Glimt, cei de la Inter sunt satisfăcuți de primul sezon al lui Cristian Chivu pe banca echipei. Inter navighează rapid spre Scudetto și încă poate câștiga Coppa Italia.

Tocmai din acest motiv, intenția președintelui Marotta este de a reînnoi contractul antrenorului până în 2028, cu o opțiune până în 2029 și o mărire de salariu corespunzătoare”, a notat publicația Il Giornale.