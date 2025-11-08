Sport

Cristi Chivu, fără milă! Îl dă afară pe jucătorul lui Inter care a fost erou cu Barcelona

Cristi Chivu nu stă la discuții și a luat o decizie cu privire la viitorul unui jucător care a fost o piesă importantă pentru Inter Milano în sezonul trecut.
Mihai Alecu
08.11.2025 | 13:30
Cristi Chivu fara mila Il da afara pe jucatorul lui Inter care a fost erou cu Barcelona
Tehnicianul român al lui Inter, categoric cu privire la viitorul lui Acerbi
ADVERTISEMENT

Tehnicianul român vrea să reconstruiască lotul lui Inter din mers și tocmai de asta a ținut nucleul de jucători din sezonul trecut.

Acerbi nu mai e dorit de Cristi Chivu la Inter

Totuși, Cristi Chivu e conștient că are nevoie de sânge proaspăt pentru a menține același nivel de performanțe pentru trupa din Milano. Eșecul suferit de Inter, 1-3, cu Napoli, l-a deranjat foarte tare pe fostul fundaș, care e gata să ia măsuri pentru ca pe viitor să nu mai aibă parte de astfel de înfrângeri în meciurile importante. Francesco Acerbi, considerat vinovat pentru două dintre cele trei goluri primite va avea de suferit.

ADVERTISEMENT

Conform presei din peninsulă, fundașul central nu mai este dorit la echipă și va pleca, fie în iarnă, fie la finalul stagiunii. De altfel, contractul jucătorului expiră la în vara anului 2026 și dacă nu se găsește o variantă în iarnă, el urmează să plece cu siguranță în vară, nefiind vreo dorință din partea clubului să-i prelungească înțelegerea. Există deja speculații și cu privire la dorința lui Inter de a lua un fundaș central în următoarea perioadă de mercato.

Povestea fascinantă a lui Acerbi, fundașul care a învins cancerul

Francesco Acerbi are o poveste excepțională, A jucat pentru rivala AC Milan, iar în urmă cu mai mulți ani a fost diagnosticat cu cancer. A luptat și a învins boala, iar revenirea sa pe teren a adus, spun specialiștii, un alt jucător. Mult mai decis, mai matur și mai bun. Astfel a ajuns la Lazio, în 2018, pentru 12 milioane de euro, și a stat acolo timp de 4 ani, după care a fost luat de Inter, în ianuarie 2022.

ADVERTISEMENT
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe...
Digi24.ro
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu

Chiar dacă avea deja 33 de ani, fotbalistul a reușit să se impună și să fie o soluție viabilă de fiecare dată când s-a apelat la el. Cel mai important moment în tricoul lui Inter a venit anul trecut, la semifinala de Champions League, cu Barcelona. Italianul a marcat golul egalizator, de 3-3, în prelungiri, și a facilitat astfel calificarea trupei din Milano în finală.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock...
Digisport.ro
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
LIVE BLOG Liga 2, etapa 13. A început ultimul meci al zilei! Corvinul...
Fanatik
LIVE BLOG Liga 2, etapa 13. A început ultimul meci al zilei! Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 0-0. Toate rezultatele de la ora 11:00
FCSB, top uluitor în Europa! E depășită doar de Real Madrid și alte...
Fanatik
FCSB, top uluitor în Europa! E depășită doar de Real Madrid și alte două echipe uriașe!
Revenirea lui Bocciu în peluză, salutată de președintele Rapidului: “Suntem mult mai puternici...
Fanatik
Revenirea lui Bocciu în peluză, salutată de președintele Rapidului: “Suntem mult mai puternici cu el pe stadion! Ne-a lovit foarte tare acea problemă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cristi Borcea, surprins cu o tânără la braț pe străzile din Marsilia: 'Era...
iamsport.ro
Cristi Borcea, surprins cu o tânără la braț pe străzile din Marsilia: 'Era trasă prin inel, mai înaltă decât el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!