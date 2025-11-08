Cristi Chivu, fără milă! Îl dă afară pe jucătorul lui Inter care a fost erou cu Barcelona

ADVERTISEMENT

Tehnicianul român vrea să reconstruiască lotul lui Inter din mers și tocmai de asta a ținut nucleul de jucători din sezonul trecut.

Acerbi nu mai e dorit de Cristi Chivu la Inter

Totuși, e conștient că are nevoie de sânge proaspăt pentru a menține același nivel de performanțe pentru trupa din Milano. Eșecul suferit de Inter, 1-3, cu Napoli, l-a deranjat foarte tare pe fostul fundaș, care e gata să ia măsuri pentru ca pe viitor să nu mai aibă parte de astfel de înfrângeri în meciurile importante. Francesco Acerbi, considerat vinovat pentru două dintre cele trei goluri primite va avea de suferit.

Conform presei din peninsulă, fundașul central nu mai este dorit la echipă și va pleca, fie în iarnă, fie la finalul stagiunii. De altfel, contractul jucătorului expiră la în vara anului 2026 și dacă nu se găsește o variantă în iarnă, el urmează să plece cu siguranță în vară, nefiind vreo dorință din partea clubului să-i prelungească înțelegerea. Există deja speculații și cu privire la dorința lui Inter de a lua un fundaș central în următoarea perioadă de mercato.

Povestea fascinantă a lui Acerbi, fundașul care a învins cancerul

Francesco Acerbi are o poveste excepțională, A jucat pentru , iar în urmă cu mai mulți ani a fost diagnosticat cu cancer. A luptat și a învins boala, iar revenirea sa pe teren a adus, spun specialiștii, un alt jucător. Mult mai decis, mai matur și mai bun. Astfel a ajuns la Lazio, în 2018, pentru 12 milioane de euro, și a stat acolo timp de 4 ani, după care a fost luat de Inter, în ianuarie 2022.

Chiar dacă avea deja 33 de ani, fotbalistul a reușit să se impună și să fie o soluție viabilă de fiecare dată când s-a apelat la el. Cel mai important moment în tricoul lui Inter a venit anul trecut, la semifinala de Champions League, cu Barcelona. Italianul a marcat golul egalizator, de 3-3, în prelungiri, și a facilitat astfel calificarea trupei din Milano în finală.