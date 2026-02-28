Cristi Chivu, față în față cu Dan Șucu! Decizie de ultim moment înainte de Inter – Genoa

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu se duelează cu Genoa lui Dan Șucu la Milano sâmbătă seară de la ora 21:45 în cadrul etapei cu numărul 27 din acest sezon de Serie A. Toată lumea așteaptă în contextul acestei partide să vadă cum va reacționa liderul din Serie A după eliminarea șocantă din UEFA Champions League, suferită în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt.

Decizie de ultim moment înaintea meciului dintre Interul lui Cristi Chivu și Genoa lui Dan Șucu

Gruparea de pe „Giuseppe Meazza” are în continuare un avans de 10 puncte în fruntea clasamentului față de ocupanta poziției secunde, marea rivală AC Milan. De asemenea, interiștii vin după nu mai puțin de 7 victorii consecutive în campionat, chestiune care bineînțeles că îi face să fie considerați drept mari favoriți la victorie înaintea acestui meci cu Genoa.

De partea cealaltă, „grifonii” au dat mai multe semne de revenire în ultimele săptămâni, în contextul unui început mai slab de sezon. Sub comanda lui Daniele De Rossi, ei au obținut două victorii și un egal în ultimele cinci etape de Serie A, iar în prezent ocupă locul 14 în clasament, dar în continuare destul de aproape de zona periculoasă, mai exact la doar trei puncte distanță de poziția a 18-a, prima retrogradabilă, ocupată în acest moment de Lecce.

Omul de afaceri român merge pe stadion

Așadar, este vorba despre un meci extrem de important pentru ambele echipe implicate. Iar în acest context, , a luat o decizie de ultim moment, menită bineînțeles să îi motiveze suplimentar pe jucătorii lui De Rossi. Potrivit , omul de afaceri român urmează să fie prezent pe stadion și la această partidă, așa cum s-a întâmplat de altfel în mai multe rânduri din momentul în care el a decis să investească la Genoa.

De asemenea, Șucu a fost prezent și la ultimul antrenament susținut de gruparea rossoblu înainte de plecarea spre Milano. Rămâne acum deci de văzut dacă această chestiune își va atinge scopul, bineînțeles în sensul motivării suplimentare a fotbaliștilor lui Daniele De Rossi pentru meciul cu