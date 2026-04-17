Sport

Cristi Chivu, felicitat în direct de Walter Zenga după Inter – Cagliari 3-0! Cum a răspuns românul și ce a spus despre prelungirea contractului

Inter a bifat o nouă victorie în Serie A, 3-0, în fața celor de la Cagliari, și a reușit matematic să-și asigure locul în Liga Campionilor pentru sezonul viitor.
Mihai Alecu
18.04.2026 | 01:11
Cristi Chivu felicitat in direct de Walter Zenga dupa Inter Cagliari 30 Cum a raspuns romanul si ce a spus despre prelungirea contractului
ULTIMA ORĂ
Ce spune Chivu după victoria cu Cagliari. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și elevii săi și-au arătat încă o dată superioritatea în campionatul din Italia, asta după ce au învins fără drept de apel pe Cagliari, 3-0, în runda cu numărul 33 din Serie A.

Cristi Chivu nu a dorit să vorbească despre viitorul său la Inter. Ce spune tehnicianul român după victoria cu Cagliari

Nerazzurri au făcut astfel un pas important pentru a câștiga titlul, însă cu toate acestea Cristi Chivu rămâne precaut și spune că munca nu este terminată. Tehnicianul lui Inter a fost întrebat despre viitorul său și dacă a început discuțiile pentru semnarea unui nou contract, iar răspunsul a fost unul surprinzător din partea acestuia.

ADVERTISEMENT

„Știam că e o partidă importantă. În prima repriză am fost lenți, iar ei au alergat mult și au acoperit bine terenul. În a doua am deschis mai bine terenul, am crescut intensitatea și am deblocat partida. Când se întâmplă asta, echipa scapă de presiune, începe să joace și să se distreze. Vreau să fim mereu competitivi, obiectivul este să ne calificăm în Liga Campionilor și am reușit asta. Nu am vorbit despre o prelungire a contractului, eram preocupat să atingem prima țintă, calificarea în UCL. Va fi timp să vorbim și despre asta. E un drum încă lung, prefer ca energiile mele să rămână pe fotbal și nu pe viitor. Încă nu e încheiată lupta”, a spus Cristi Chivu pentru SkySports.

Walter Zenga a intervenit și l-a lăudat pe Cristi Chivu după victoria lui Inter cu Cagliari

Walter Zenga a intervenit și el în discuție, având laude pentru Cristi Chivu: „Jucătorii devin de calitate atunci când au un antrenor care le arată calea, felicitări!”. Răspunsul din partea tehnicianului de la Inter nu a întărziat: „Mulțumesc foarte mult, Walter!”.

ADVERTISEMENT
Datorită succesului cu Cagliari, cei de la Inter au acum 78 de puncte și un avans de 12 puncte față de Napoli, ocupanta locului 2 care trebuie însă să-și joace meciul din runda cu numărul 33, de pe teren propriu, cu Lazio. La mijlocul săptămânii viitoare, cei de la Inter vor avea un duel cu Como, în semifinalele Cupei Italiei, asta după ce în deplasare, în prima manșă, au remizat, 0-0.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
