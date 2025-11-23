Sport

Cristi Chivu, frustrat după Inter – AC Milan 0-1: ”Au marcat la singura ocazie”. Ce a spus despre jocul modest al lui Sommer și de ce l-a schimbat pe Lautaro Martinez

Cristi Chivu a fost extrem de marcat de înfrângerea din derby-ul Inter - AC Milan 0-1. Ce a spus tehnicianul român după cea de-a patra înfrângere din Serie A.
Traian Terzian
24.11.2025 | 00:58
Cristi Chivu, semnal de alarmă după Inter - AC Milan 0-1. Sursă foto: @marifcinter
Dezamăgit de rezultatul final al meciului Inter – AC Milan 0-1, Cristi Chivu s-a ”rățoit” la un jurnalist care l-a întrebat motivul pentru care Lautaro Martinez a fost primul jucător schimbat, în minutul 66.

Reacția lui Cristi Chivu după Inter – AC Milan 0-1

Imediat după ultimul fluier din Derby della Madonnina, Cristi Chivu și-a exprimat frustrarea că adversarul a înscris la singura oportunitate pe care a avut-o și consideră că este un moment periculos pentru echipa sa.

”Nu este vorba doar de ceea ce am creat, ci de performanța și concentrarea pe care trebuie să le menținem. Au marcat împotriva noastră la singura lor ocazie provenită dintr-o pasă lungă, dar asta e fotbalul. Băieții au încercat în toate felurile, acesta este spiritul pe care vreau să-l văd.

E normal că patru înfrângeri în 12 meciuri sunt prea multe, dar clasamentul este încă strâns. Trebuie să ne gestionăm bine frustrarea, pentru că pierderea unui astfel de meci își poate lăsa amprenta”, a declarat Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Chivu, dovadă de maturitate după eșecul din derby

Antrenorul ”nerazzurrilor” a evitat să vorbească despre prestațiile oscilante ale portarului elvețian Yann Sommer, despre care s-a scris că ar fi putut face mai mult la golul încasat în derby-ul Inter – AC Milan 0-1.

”Nu fac această analiză, știu ce creăm și riscurile pe care ni le asumăm. Nu mă concentrez niciodată individual pe jucători, pentru că jucătorii mei sunt întotdeauna cei mai buni. Nu arăt cu degetul, pentru că atunci când se întâmplă asta, miroase a eșec.

Nu există un singur vinovat pentru această înfrângere, suntem cu toții implicați. Am fi putut gestiona mai bine momentele, avem doar datoria să ne punem din nou pe picioare, pentru că avem un alt meci important miercuri (n.r. – cu Atletico Madrid, în Champions League)”, a spus el.

De ce s-a enervat Chivu după înfrângerea din Derby della Madonnina

În ciuda faptului că și-a controlat foarte bine emoțiile după primul său derby ca antrenor, Cristi Chivu a reacționat mai dur în momentul în care a fost nevoit să dea socoteală pentru înlocuirea căpitanului Lautaro Martinez.

”Din cauza naturii jucătorilor noștri, suntem forțați să atacăm cu mai mulți oameni și suntem mai expuși la contraatacuri. Astăzi am primit doar unul, dar a fost fatal. Până acum, am primit relativ puține goluri, având în vedere riscurile cu care ne confruntăm.

Trebuie să ne îmbunătățim percepția pericolului și, de asemenea, să comitem mai multe faulturi. Lautaro este bine, nu pot schimba jucătorii? Este decizia mea tehnică, chiar și băieții de pe bancă, precum Bonny și Esposito, merită să joace”, a afirmat Chivu.

