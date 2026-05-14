Cristi Chivu, gest emoționant pentru soția și fiicele sale după ce a intrat în istoria lui Inter: „Familia e pe primul loc. ‘Te iubesc’”. Foto

Cristi Chivu a scris istorie în primul său sezon ca antrenor al lui Inter. Ce a făcut antrenorul român după ce „nerazzurrii” au învins-o pe Lazio în finala Cupei Italiei.
Bogdan Mariș
14.05.2026 | 09:48
Cristi Chivu (45 de ani) a sărbătorit triumful din Cupa Italiei alături de soția Adelina și de cele două fiice. FOTO: sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) are un prim sezon fantastic pe banca lui Inter. Tehnicianul român a realizat o performanță fabuloasă, cucerind eventul în Italia. Miercuri seară, Inter a câștigat Cupa, învingând-o pe Lazio cu 2-0 chiar la Roma, iar în timp ce elevii săi sărbătoreau succesul alături de fani, Cristi Chivu a avut o singură dorință: să își sune soția, Adelina, care se afla în tribune.

Inter nu a avut mari emoții în finala contra lui Lazio. „Nerazzurrii” au condus cu 2-0 încă de la pauză, după autogolul lui Adam Marusic și reușita căpitanului Lautaro Martinez și au rezistat fără mari probleme în repriza secundă, asigurându-și astfel cel de-al doilea trofeu al sezonului, după titlul cucerit în Serie A. La final, fotbaliștii au mers să sărbătorească triumful alături de fani.

După ultimul fluier al unui meci pe care l-a trăit la intensitate maximă, Cristi Chivu a luat telefonul și și-a sunat soția, pe Adelina, aflată în tribunele arenei. Conform Gazzetta dello Sport, antrenorul i-a spus „Te iubesc” și i-a mulțumit pentru susținerea acordată în acest sezon, unul cu multe momente dificile, dar cu un final extraordinar. În momentul în care cei prezenți în tribune au putut păși pe gazon, Cristi Chivu și-a îmbrățișat soția, dar și pe cele două fiice, Natalia și Anastasia. După cum au subliniat și jurnaliștii italieni, pentru antrenorul român „familia este pe primul loc”.

Ce urmează pentru Inter în acest final de sezon

Inter mai are de jucat două meciuri oficiale în acest final de sezon, ambele în campionat. Pe 17 mai, de la ora 16:00, „nerazzurrii” vor disputa ultimul meci pe San Siro în actuala stagiune, contra unei echipe care a retrogradat deja în Serie B, Verona. Așadar, jocul nu va avea vreo miză deosebită, însă mai important este ce se va întâmpla după.

Planul este ca „nerazzurii” să efectueze o paradă prin oraș pentru a sărbători cele două trofee cucerite în primul sezon al lui Cristi Chivu, titlul și Cupa Italiei, perfomanță pe care Inter nu o mai realizase din 2010, când antrenor era Jose Mourinho. În fine, în ultimul meci al sezonului, Inter va evolua pe terenul celor de la Bologna, echipă care la acel moment ar mai putea fi implicată în lupta pentru un loc de cupă europeană.

