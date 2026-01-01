Cristi Chivu, gest superb pentru jucătorii săi de Revelion! Ce a decis antrenorul român la ultimul antrenament din 2025

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a făcut un gest superb pentru jucătorii săi înainte de Revelion. La ultimul antrenament de la Appiano Gentile din 2025, antrenorul lui Inter Milano i-a anunțat pe jucători că vor avea liber în prima zi din 2026.

Jucătorii lui Inter Milano, liberi în prima zi din 2026! Gest superb făcut de Cristi Chivu

La ultimul antrenament din 2025, Cristi Chivu le-a dat permisiunea jucătorilor să își petreacă Revelionul alături de familii și prieteni, întrucât au primit liber în prima zi din 2026.

ADVERTISEMENT

Astfel, jucătorii lui Inter Milano revin la antrenamente începând cu ziua de vineri, 2 ianuarie. Înaintea sesiunii de după-amiază, nerazzurri se vor întâlni la masa de prânz. Formația lui Cristi Chivu o va primi pe Bologna pe „Giuseppe Meazza” în data de 4 ianuarie, de la ora 21:45 (Ora României).

Momentan, Darmian și Bonny rămân indisponibili, însă lucrurile s-ar putea schimba până în weekend, anunță

ADVERTISEMENT

Ce îl așteaptă pe Cristi Chivu în luna ianuarie

Pe Cristi Chivu îl așteaptă o lună foarte aglomerată, cu 8 meciuri (6 în Serie A și 2 în Champions League). În Liga Campionilor Inter va avea două meciuri dificile, împotriva lui Arsenal și Borussia Dortmund.

ADVERTISEMENT

Nerazzurri au început cu 4 victorii consecutive împotriva unor echipe modeste În campionat, Inter va întâlni Bologna, Parma, Napoli, Lecce, Udinese și Pisa. Până atunci, Cristi Chivu și echipa sa vor intra în anul 2026 de pe prima poziție în Serie A.