Cristi Chivu, glumă virală înaintea amicalului de lux dintre Inter și Manchester City: „Ar fi frumos să mai cumpărați și de la noi”

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Inter Milano se pregătește de noul sezon cu o serie de meciuri amicale contra unor echipe dificile. După ce a câștigat eventul în sezonul precedent, Cristi Chivu trebuie să demonstreze alături de „nerazzurri” și în Champions League, acolo unde a fost eliminat de Bodo/Glimt în stagiunea trecută. După un meci mai ușor cu Karlsruher, fosta echipă a lui Calhanoglu, primul adversar dificil din meciurile de pregătire va fi Manchester City, echipă de la care italienii au adus doi jucători.

Ce glumă a făcut Cristi Chivu cu jurnaliștii englezi, înainte de Inter – Manchester City

Inter a adus recent doi fotbaliști de la Manchester City. Pe lângă Manuel Akanji, care a fost cumpărat definitiv după ce în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Inter, stoper ce și-a petrecut ultimii ani pentru „cetățeni”, însă al cărui contract nu a fost reînnoit. Ca urmare a relației foarte bune, cele două echipe care s-au întâlnit în finala Ligii Campionilor din 2023 se vor duela într-un meci de pregătire.

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La conferința de presă premergătoare meciului, ce va avea loc pe 1 august, de la ora 14:30, Cristi Chivu a glumit cu jurnaliștii englezi despre discrepanțele financiare dintre Premier League și Serie A, ținând cont de sumele exorbitante de transfer care s-au plătit pe mutări interne, cum ar fi Morgan Rogers de la Aston Villa la Chelsea (138 de milioane de euro) sau Elliot Anderson de la Nottingham Forest la Manchester City (135 de milioane de euro).

„Ar fi fost frumos dacă echipele voastre ar cheltui mai mulți bani în străinătate decât pe plan intern, unde prețurile sunt foarte mari. Cu toate astea, am reușit să-l transferăm pe John Stones, care ne va ajuta foarte mult în defensivă din punct de vedere al calității, experienței și personalității”, a declarat antrenorul român, conform Pe lângă acest meci, Inter va mai juca două amicale cu AC Milan și Juventus.

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Perioadă de transferuri tăcută pentru Inter Milano! Chivu și-a pierdut doi jucători importanți

Deși a dovedit că poate domina fotbalul din Italia, este clar că antrenorul român va avea nevoie de întăriri pentru a face performanțe și la nivel internațional. Totuși, conducerea lui Inter nu a investit foarte mulți bani, iar

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Inter i-a pierdut pe Denzel Dumfries și Yann Sommer, doi fotbaliști importanți din ultimii ani, dar a mai încheiat contractele și cu jucători precum Francesco Acerbi, Matteo Darmian sau Stefan de Vrij. La capitolul veniri, formația milaneză nu stă extraordinar. Pe lângă transferul de 15 milioane de euro al lui Akanji, Inter a mai plătit 23 de milioane de euro pentru Aleksandar Stankovic, de la Club Brugge, și 3 milioane de euro pentru Ivan Provedel, portar de la Lazio, în timp ce John Stones a venit ca jucător liber de contract. De asemenea, Cristi Chivu se va putea folosi și de Benjamin Pavard și Kristjan Asllani, reveniți din împrumuturile de la Marseille, respectiv Beșiktaș.