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, (46 de ani) a oferit declarații pentru Sky Sport, iar în platoul emisiunii respective s-a aflat și Walter Zenga (66 de ani), fostul mare portar al echipei din Milano și fost antrenor în România. La un moment dat, acesta din urmă l-a întrebat pe Chivu cu privire la forma de senzație arătată de echipa lui în ultimele trei partide.

Cristi Chivu și Walter Zenga, dialog în direct după Inter – Genoa 4-0

Mai exact, este vorba despre faptul că Inter a ajuns la nu mai puțin de 10 goluri marcate în acest interval, respectiv patru în etapa trecută de campionat pe terenul celor de la Atalanta, două la mijlocul săptămânii pe teren propriu cu VfB Stuttgart în Champions League și alte patru acum contra celor de la Genoa.

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Cristi Chivu i-a explicat lui Walter Zenga care este secretul formei ofensive de vis arătate de Inter în ultimele trei meciuri

Iar Cristi Chivu a răspuns și a explicat pe larg în ce constă munca sa de zi cu zi de la antrenamentele echipei. „Provedel are o calitate pe care i-o cunoaștem, avem portari care știu să apere poarta unui club mare precum Inter. (n.r. Walter Zenga: 10 goluri într-o săptămână. Cum te simți că echipa începe să domine?) Trebuie să le dăm continuitate jucătorilor. Să reparăm orice defect pe care uneori îl arătăm. Trebuie să dăm totul pe teren, nu contează meciul.

Suntem conștienți că nu ne dă nimeni nimic. Trebuie să fim mereu buni și gata să înfruntăm momentele grele, să ridicăm capul și să dăm tot pentru a avea încredere. Acest grup își dorește mult să câștige în continuare. Știm că tinerii noștri au valoare.

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Să joci la Inter nu e simplu, dar ei au dorința de a arăta că merită să fie cu noi. Până acum suntem fericiți de ceea ce ne arată. Chiar și Stankovic se pregătește corect pentru ocazia care va fi. Știm calitățile tuturor celor care joaca mai puțin. Noi credem în tineri și în energia și ambiția lor”, a spus Cristi Chivu după Inter – Genoa 4-0.