Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Lautaro Martinez! Cine îi va ține locul în partida cu Bologna

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Cristian Chivu a primit o lovitură dură după eșecul dramatic contra lui Club Brugge, din etapa a doua a Ligii Campionilor, 3-4. și va fi indisponibil timp de 3 săptămâni. Tehnicianul român a fost nevoit să apeleze la noi variante pentru a umple golul lăsat de absența vârfului argentinian.

Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Lautaro Martinez

Inter se pregătește pentru duelul contra Bolognei, de pe ”Renato Dall’Ara”, din etapa a 7-a a Serie A. Meciul are o încărcătură ridicată pentru ”nerazzurri”. În cazul unui succes, echipa lui Cristi Chivu ar putea rămâne lider solitar în campionatul italian. Înaintea partidei, antrenorul român s-a gândit deja la un înlocuitor pentru Lautaro Martinez.

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”Bonny m-a impresionat în acest început de sezon, a demonstrat-o de fiecare dată când a intrat pe teren cu calitatea sa. Avem un atacant grozav la dispoziție, cunoaștem valoarea lui Bonny, iar momentul lui ca titular va veni. Dar suntem incredibil de mulțumiți de Bonny, de ceea ce face pentru echipă, ajutând uneori spre finalul meciului. Mai devreme sau mai târziu, va fi titular într-un meci și suntem foarte, foarte mulțumiți de ceea ce face”, a spus Cristi Chivu, potrivit .

Ange Bonny a jucat în 7 dintre cele 8 meciuri disputate de Inter în acest sezon, însă niciodată din postura de titular. Fotbalistul care a colaborat cu Chivu și la Parma a fost introdus numai în ultimele 35 de minute de joc și a reușit să marcheze 2 goluri: unul împotriva lui Udinese (5-3) și unul împotriva lui Club Brugge (3-4). Bonny a fost rezervă neutilizată doar în partida cu Cagliari, 1-0.

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139 de minute a jucat atacantul francez în acest sezon

a jucat atacantul francez în acest sezon 1 gol la 70 de minute este media lui Ange Bonny în toate competițiile

Lautaro Martinez va rata ”Derby della Madonnina”

Raportul inițial al medicilor estimează că atacantul argentinian va fi indisponibil pentru următoarele 7 partide ale lui Inter. Cristian Chivu nu se va putea baza pe serviciile sale în mai multe meciuri importante din campionat, inclusiv în derby-ul contra lui AC Milan, de pe 31 octombrie. Pe lângă duelul contra rivalei tradiționale, Lautaro Martinez nu va evolua în alte două derby-uri. Acestea sunt partidele în care sud-americanul va fi indisponibil:

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Bologna – Inter, 17 octombrie, Serie A

Inter – Șahtior, 21 octombrie, Liga Campionilor

Inter – Fiorentina, 25 octombrie, Serie A

Venezia – Inter, 28 octombrie, Serie A

AC Milan – Inter, 31 octombrie, Serie A

Feyenoord – Inter, 3 noiembrie, Liga Campionilor

Inter – Como, 8 noiembrie, Serie A

Accidentarea lui Lautaro vine într-un moment critic, în Liga Campionilor, pentru ”nerazzuri”. Cu niciun punct acumulat după primele 2 meciuri, . Asta înseamnă că și-ar mai permite un singur rezultat de egalitate pentru a termina în primele 8 echipe din faza principală.

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Cristi Chivu l-a ”pierdut” și pe Benjamin Pavard

Fundașul central a acuzat probleme medicale după partida contra belgienilor de la Club Brugge și a fost supus unor teste medicale. Raportul doctorilor arată că jucătorul a suferit o accidentare musculară și va fi indisponibil timp de aproximativ 20 de zile: ”Benjamin Pavard a fost supus unor teste medicale în această dimineață la Institutul Humanitas din Rozzano. Testele au relevat o entorse la adductorii coapsei drepte”, a trsansmis clubul, conform .

Cristi Chivu nu se va putea baza, cu siguranță, pe serviciile sale în partidele contra celor de la Bologna (17 octombrie), Șahtior (21 octombrie) și Fiorentina (25 octombrie). În cel mai optimist caz, Benjamin Pavard va efectua deplasarea pentru duelul de la Venezia, de pe 28 octombrie.