Cuvântul cu care Cristi Chivu i-a lăsat „mască” pe italieni la conferință: „Nu mi-a venit altul în minte, sunt român”

Inter merge excelent cu Cristi Chivu (44 de ani) la timonă. Din acest motiv, românul și-a permis să glumească la conferința de presă cu jurnaliștii italieni. Fostul căpitan al „tricolorilor” a folosit hohote de râs după succesul cu Union St. Gillois, scor 4-0.

Cristi Chivu i-a șocat pe italieni cu un cuvânt folosit la conferința de presă

Inter e pe locul 2 în Serie A, iar în UEFA Champions League are maximum de puncte și nu a primit gol în primele 3 meciuri. Cu 9 puncte, echipa lui Chivu e la egalitate cu liderul PSG. Doar golaverajul face ca deținătoarea trofeului să fie înaintea „nerazzurrilor”.

„Echipa avea nevoie să fie înțeleasă, liniștită, dar și scuturată, pentru că încă mai are acea flacără în ea și dorința de a munci din greu pentru a ajunge din nou în vârf în acest sezon”.

Jurnaliștii italieni au fost șocați de un cuvânt spus de Chivu, pe care românul l-a folosit și la conferința de presă și a intrat în detalii.

„Echipa asta are nevoie să fie scuturată?”, a sunat întrebarea unui ziarist din Peninsulă. Cristi Chivu a răspuns zâmbind.

„Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român (n.r. – râde). Echipa asta avea nevoie să fie înțeleasă și apărată, nu putem uita parcursul de anul trecut. Nu putem uita că până în aprilie a fost o echipă stratosferică, judecată doar pentru că nu a atins anumite obiective.

Aveau nevoie doar să fie înțeleși și apărați, antrenați și, uneori, trebuie să fii și dur, să le spui lucrurile în față. Trebuie să accepți adevărul, să lași în urmă anumite dezamăgiri și să mergi mai departe cu convingere, dorință și pasiune. Nu am făcut mare lucru: am fost acolo să ascult, să dau câteva sfaturi și câteva îmbrățișări”, a spus antrenorul român.

Ce urmează pentru Cristi Chivu și Inter

Pentru Inter urmează un nou duel de foc în Serie A. Sâmbătă 25 octombrie, de la ora 19:00, „nerazzurrii” vor juca pe terenul campioanei În Liga Campionilor, următorul meci al lui Inter este pe 5 noiembrie, de la ora 22:00, acasă, cu Kairat Almatî.

„Trebuie să oferi și mângâieri: când apar probleme, trebuie să intri în inimă și în minte și să scoți ce e mai bun din ei. Munca nu este făcută doar de mine, ci de tot personalul și de clubul care a oferit sprijinul potrivit. Drumul este încă lung, nu trebuie să ne lăsăm pradă iluziilor.

Fotbalul este atât de nemilos încât vor veni și momente dificile: când vor veni, vom ști cum să reacționăm”, a transmis Cristi Chivu, citat de