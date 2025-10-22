Sport

Cuvântul cu care Cristi Chivu i-a lăsat „mască” pe italieni la conferință: „Nu mi-a venit altul în minte, sunt român”

Cristi Chivu a făcut spectacol la conferința de presă de la finalul meciului Union St. Gillois - Inter 0-4. Tehnicianul român a folosit un cuvânt care i-a lăsat mască pe jurnaliștii italieni
Cristian Măciucă
22.10.2025 | 12:10
Cuvantul cu care Cristi Chivu ia lasat masca pe italieni la conferinta Nu mia venit altul in minte sunt roman
ULTIMA ORĂ
Italienii, șocați de cuvântul pe care Chivu l-a spus la conferință. Cum s-a justificat antrenorul: „Sunt român”. FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Inter merge excelent cu Cristi Chivu (44 de ani) la timonă. Din acest motiv, românul și-a permis să glumească la conferința de presă cu jurnaliștii italieni. Fostul căpitan al „tricolorilor” a folosit hohote de râs după succesul cu Union St. Gillois, scor 4-0.

Cristi Chivu i-a șocat pe italieni cu un cuvânt folosit la conferința de presă

Inter e pe locul 2 în Serie A, iar în UEFA Champions League are maximum de puncte și nu a primit gol în primele 3 meciuri. Cu 9 puncte, echipa lui Chivu e la egalitate cu liderul PSG. Doar golaverajul face ca deținătoarea trofeului să fie înaintea „nerazzurrilor”.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei cu campioana Belgiei, Cristi Chivu a declarat: „Echipa avea nevoie să fie înțeleasă, liniștită, dar și scuturată, pentru că încă mai are acea flacără în ea și dorința de a munci din greu pentru a ajunge din nou în vârf în acest sezon”.

Jurnaliștii italieni au fost șocați de un cuvânt spus de Chivu, pe care românul l-a folosit și la conferința de presă și a intrat în detalii.

ADVERTISEMENT
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum...
Digi24.ro
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot

„Echipa asta are nevoie să fie scuturată?”, a sunat întrebarea unui ziarist din Peninsulă. Cristi Chivu a răspuns zâmbind.

ADVERTISEMENT
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu:
Digisport.ro
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"

„Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român (n.r. – râde). Echipa asta avea nevoie să fie înțeleasă și apărată, nu putem uita parcursul de anul trecut. Nu putem uita că până în aprilie a fost o echipă stratosferică, judecată doar pentru că nu a atins anumite obiective.

Aveau nevoie doar să fie înțeleși și apărați, antrenați și, uneori, trebuie să fii și dur, să le spui lucrurile în față. Trebuie să accepți adevărul, să lași în urmă anumite dezamăgiri și să mergi mai departe cu convingere, dorință și pasiune. Nu am făcut mare lucru: am fost acolo să ascult, să dau câteva sfaturi și câteva îmbrățișări”, a spus antrenorul român.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Cristi Chivu și Inter

Pentru Inter urmează un nou duel de foc în Serie A. Sâmbătă 25 octombrie, de la ora 19:00, „nerazzurrii” vor juca pe terenul campioanei Napoli, care tocmai a fost spulberată de Man și PSV în UCL. În Liga Campionilor, următorul meci al lui Inter este pe 5 noiembrie, de la ora 22:00, acasă, cu Kairat Almatî.

„Trebuie să oferi și mângâieri: când apar probleme, trebuie să intri în inimă și în minte și să scoți ce e mai bun din ei. Munca nu este făcută doar de mine, ci de tot personalul și de clubul care a oferit sprijinul potrivit. Drumul este încă lung, nu trebuie să ne lăsăm pradă iluziilor.

Fotbalul este atât de nemilos încât vor veni și momente dificile: când vor veni, vom ști cum să reacționăm”, a transmis Cristi Chivu, citat de fcinter1908.it.

A semnat prelungirea înainte de FCSB – Bologna: până în 2027!
Fanatik
A semnat prelungirea înainte de FCSB – Bologna: până în 2027!
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă...
Fanatik
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv
„Sosia” Simonei Halep a renunțat la cetățenia rusă pe ascuns: „Sunt mai mult...
Fanatik
„Sosia” Simonei Halep a renunțat la cetățenia rusă pe ascuns: „Sunt mai mult decât încântată”. Ce țară va reprezenta în circuitul WTA
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua...
iamsport.ro
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua București
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!