Sport

Cristi Chivu i-a oferit replica lui Jose Mourinho după Lazio – Inter 0-3: „Vremurile s-au schimbat”. Ce l-a deranjat pe antrenorul român în timpul interviului

Cristi Chivu a tras concluziile după ce Inter a obținut un nou succes în Serie A, 3-0 pe terenul lui Lazio. Tehnicianul i-a răspuns și fostulului său antrenor, Jose Mourinho.
Bogdan Mariș
09.05.2026 | 23:02
Cristi Chivu ia oferit replica lui Jose Mourinho dupa Lazio Inter 03 Vremurile sau schimbat Ce la deranjat pe antrenorul roman in timpul interviului
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu i-a oferit replica lui Jose Mourinho după Lazio - Inter 0-3. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Inter este deja campioană în Serie A, însă elevii lui Cristi Chivu (45 de ani) nu s-au relaxat deloc și au obținut un nou succes clar, 3-0 pe terenul lui Lazio, echipă pe care „nerazzurrii” o vor întâlni și în finala Cupei Italiei, care se va disputa pe 13 mai. La final, tehnicianul român a vorbit despre succesul obținut, dar și despre afirmațiile făcute recent de Jose Mourinho.

Ce a declarat Cristi Chivu după Lazio – Inter 0-3

Lautaro Martinez, Petar Sucic și Henrikh Mkhitaryan au punctat pentru Inter în duelul de la Roma. Întrebat la final despre prestația atacantului argentinian, Cristi Chivu a lăudat întreaga echipă: „Toată lumea merită credit, nu doar el. Pune suflet, este serios, încearcă mereu să dea tot ce are. Totul se datorează celorlalți, care l-au pus în situațiile potrivite și l-au susținut. Un grup fantastic și o echipă fantastică, mă bucur pentru ei, pentru că merită”.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre modificările tactice pe care le pregătește pentru următorul sezon, tehnicianul român a precizat că pune accentul pe alte aspecte. „Sunt tentat să spun că vom juca în sistemul 5-5-5, dar mai bine mă abțin… Avem principii și valori. Facem o treabă foarte bună, echipa încearcă să domine, dar sistemul nu contează cu adevărat. Ceea ce contează este mentalitatea, acțiunile pe care le fac. În funcție de adversar, putem juca 3-5-2 sau 4-4-2. Cred că am demonstrat asta în acest sezon”, a afirmat Cristi Chivu pentru postul DAZN la finalul meciului Lazio – Inter 0-3.

Cristi Chivu i-a răspuns lui Jose Mourinho

Jose Mourinho a afirmat recent că niciun jucător din lotul actual al Interului nu ar fi putut juca în echipa care a cucerit faimoasa „triplă” din 2010. Cristi Chivu, care a evoluat pentru Inter în acea perioadă, a comentat afirmațiile fostului său antrenor: „Trebuie să îl întrebați pe el… eu mă bucur de această echipă, am avut norocul de a face parte și din cealaltă.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

Nu poți face o comparație, vremurile s-au schimbat, au trecut 16 ani. Sunt convins că atât acel Inter, cât și acesta oferă multă bucurie fanilor, iar asta este cel mai important. Trebuie să vorbim despre ce am realizat în acest an: am câștigat titlul și vom juca o finală peste 4 zile”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana...
Digisport.ro
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma

Spre finalul interviului, tehnicianul român și-a exprimat nemulțumirea cu privire la întrebările despre Jose Mourinho: (n.r. ai vorbit cu Mourinho?) Mai degrabă aș vorbi despre Kolarov (n.r. secundul său) sau alți antrenori, deja este a patra întrebare despre Mourinho. Discuțiile noastre rămân între noi”, a spus Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
Atmosferă sud-americană la U Cluj – Rapid! Imagini superbe de pe Cluj Arena
Fanatik
Atmosferă sud-americană la U Cluj – Rapid! Imagini superbe de pe Cluj Arena
Ionuț Radu, prestație de zile mari în Atletico Madrid – Celta Vigo 0-1!...
Fanatik
Ionuț Radu, prestație de zile mari în Atletico Madrid – Celta Vigo 0-1! Intervenția cu care i-a uimit pe spanioli. Video
Goztepe – Gaziantep 2-1, în etapa 33 din Turcia. Trei înfrângeri în trei...
Fanatik
Goztepe – Gaziantep 2-1, în etapa 33 din Turcia. Trei înfrângeri în trei meciuri pentru Mirel Rădoi
Tags:
Parteneri
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda...
iamsport.ro
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda Stelei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!