Cristi Chivu i-a oferit replica lui Jose Mourinho după Lazio – Inter 0-3: „Vremurile s-au schimbat”. Ce l-a deranjat pe antrenorul român în timpul interviului

Inter este deja campioană în Serie A, însă elevii lui Cristi Chivu (45 de ani) nu s-au relaxat deloc și au obținut un nou succes clar, 3-0 pe terenul lui Lazio, echipă pe care „nerazzurrii” o vor întâlni și în finala Cupei Italiei, care se va disputa pe 13 mai. La final, tehnicianul român a vorbit despre succesul obținut, dar și despre afirmațiile făcute recent de Jose Mourinho.

Ce a declarat Cristi Chivu după Lazio – Inter 0-3

Lautaro Martinez, Petar Sucic și Henrikh Mkhitaryan au punctat pentru Inter în duelul de la Roma. Întrebat la final despre prestația atacantului argentinian, Cristi Chivu a lăudat întreaga echipă: „Toată lumea merită credit, nu doar el. Pune suflet, este serios, încearcă mereu să dea tot ce are. Totul se datorează celorlalți, care l-au pus în situațiile potrivite și l-au susținut. Un grup fantastic și o echipă fantastică, mă bucur pentru ei, pentru că merită”.

Întrebat despre modificările tactice pe care le pregătește pentru următorul sezon, tehnicianul român a precizat că pune accentul pe alte aspecte. „Sunt tentat să spun că vom juca în sistemul 5-5-5, dar mai bine mă abțin… Avem principii și valori. Facem o treabă foarte bună, echipa încearcă să domine, dar sistemul nu contează cu adevărat. Ceea ce contează este mentalitatea, acțiunile pe care le fac. În funcție de adversar, putem juca 3-5-2 sau 4-4-2. Cred că am demonstrat asta în acest sezon”, a afirmat Cristi Chivu pentru postul la finalul .

Cristi Chivu i-a răspuns lui Jose Mourinho

. Cristi Chivu, care a evoluat pentru Inter în acea perioadă, a comentat afirmațiile fostului său antrenor: „Trebuie să îl întrebați pe el… eu mă bucur de această echipă, am avut norocul de a face parte și din cealaltă.

Nu poți face o comparație, vremurile s-au schimbat, au trecut 16 ani. Sunt convins că atât acel Inter, cât și acesta oferă multă bucurie fanilor, iar asta este cel mai important. Trebuie să vorbim despre ce am realizat în acest an: am câștigat titlul și vom juca o finală peste 4 zile”.

Spre finalul interviului, tehnicianul român și-a exprimat nemulțumirea cu privire la întrebările despre Jose Mourinho: „(n.r. ai vorbit cu Mourinho?) Mai degrabă aș vorbi despre Kolarov (n.r. secundul său) sau alți antrenori, deja este a patra întrebare despre Mourinho. Discuțiile noastre rămân între noi”, a spus Cristi Chivu.