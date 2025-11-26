Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la ce mare antrenor din Europa se inspiră românul

ADVERTISEMENT

Recent, Diego Simeone, antrenorul echipei din La Liga și fost fotbalist important la Inter, a mărturisit că și-ar dori ca într-o zi să revină pe „Giuseppe Meazza”, de data aceasta din postură de tehnician, în mod evident. De asemenea, tot atunci argentinianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Chivu, cel care acum i-a întors „serviciul”.

Cristi Chivu, doar cuvinte frumoase despre Diego Simeone înainte de meciul Atletico Madrid – Inter Milano din Champions League

Întrebat în legătură cu această chestiune, românul a spus că și el îl apreciază foarte mult pe Simeone, atât ca fost fotbalist, cât și ca antrenor, dar și din punct de vedere uman. Pe de altă parte, Cristi Chivu a mai transmis și că, în ciuda acestui fapt, nu își dorește să se compare cu omologul său de la Atletico și că nu se consideră superior, dar nici inferior, față de acesta.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre înfrângerea din derby-ul cu Milan) Frumusețea fotbalului este că îți oferă întotdeauna revanșă. Uneori, rezultatul poate părea nedrept, dar mă uit la partea plină a paharului, pentru că pentru mine a fost plin pe trei sferturi. Nu a fost suficient ca să învingem Milan, dar doar din lipsă de noroc și concentrare.

Dar vreau ca echipa să continue să arate lucrurile bune pe care le-am văzut recent, îmbunătățirea este evidentă. Duminică, am fost solizi, mult mai mult decât împotriva Romei când am câștigat. Așa a fost să fie, dar acum e Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Unii oameni cred că ne-am confruntat doar cu meciuri ușoare. Dar într-o competiție ca aceasta, nu există adversari ușori. Acum vrem să ne continuăm călătoria, pe acest stadion frumos și cald, pentru a ne asigura calificarea. Va fi un meci similar cu derby-ul, pentru că Atletico Madrid este o echipă organizată, intensă și va începe tare. Va trebui să fim concentrați.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre Diego Simeone) Întotdeauna l-am admirat ca jucător și ca personaj. L-am văzut recent, în amicalul din Libia, și m-am bucurat să aud cuvintele lui foarte măgulitoare despre mine. Cât despre mine, am ceva experiență în fotbal și aș vrea să-i imit cariera. Dar nu mă simt nici inferior, nici superior”, la conferința de presă premergătoare meciului Atletico Madrid – Inter Milano, citat de

Marele antrenor din Europa de la care se inspiră Cristi Chivu

În dialog cu jurnaliștii de la Sky Sport, a dezvăluit că a identificat o abordare foarte interesantă la Mikel Arteta de la Arsenal vizavi de gestionarea relației cu fotbaliștii nemulțumiți că nu au parte de atât de multe minute pe teren pe cât consideră ei că ar merita.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să-i apăr pe jucători. Am 22 la dispoziție, toți sunt buni și toți merită să fie la Inter. Am citit filosofia lui Arteta: există jucători care încep meciurile și jucători care le termină. (Lautaro) Martinez va avea oportunitățile lui; a avut o perioadă dificilă și, mai devreme sau mai târziu, îi va veni rândul când se va simți pregătit”, a spus Chivu, citat de