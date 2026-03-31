Cristi Chivu i-a șocat pe „tricolori”: „Baftă, Hakan!” Calhanoglu le-a dezvăluit românilor mesajul primit de la antrenorul lui Inter în dimineața barajului Turcia – România. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Hakan Calhanoglu (32 de ani) a fost în centrul atenției la finalul meciului de baraj Turcia – România 1-0. , fostul său antrenor de la naționala „Semilunei”, după care a stat de vorbă și cu „tricolorii”. Fotbalistul lui Inter i-a șocat pe români, când le-a dezvăluit ce mesaj a primit de la Cristi Chivu în dimineața jocului de la Istanbul.

După terminarea partidei de pe „Tupraș Stadium”, Hakan Calhanoglu, căpitanul naționalei Turciei, s-a dus glonț la Mircea Lucescu, căruia i-a mulțumit pentru tot ce a construit la reprezentativa „Semilunei”, în perioada 2017-2019, atunci când „Il Luce” a fost selecționer. După discuția cu antrenorul în vârstă de 80 de ani, Calhanoglu a stat de vorbă, pe teren, și cu câțiva dintre „tricolori”.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat în exclusivitate că românii i-au urat turcului multă baftă în . Până aici, nimic neobișnuit. FANATIK a aflat însă și replica șocantă pe care Hakan Calhanoglu le-a dat-o fotbaliștilor români.

După ce le-a mulțumit, mijlocașul lui Inter le-a dezvăluit „tricolorilor” că a mai avut parte de o urare asemănătoare cu câteva ore înainte și tot de la un român! Este vorba despre mesajul primit de la antrenorul său, Cristi Chivu, în dimineața partidei Turcia – România, scor 1-0: „Baftă, Hakan!”. Acest lucru i-a lăsat mască pe români, având în vedere că adversarul lor primise încurajări nu de la un compatriot oarecare, ci chiar de la marele Cristi Chivu, fost căpitan al echipei naționale a României.

ADVERTISEMENT

„Căpitanul” Cristi Chivu n-a fost niciodată cu România la un Campionat Mondial

O astfel de abordare, din partea lui Cristi Chivu (45 de ani), de a încuraja un adversar al României, este surprinzătoare. Mai ales având în vedere cât de important era meciul cu Turcia pentru naționala noastră. România nu s-a mai calificat de 28 de ani la Cupa Mondială, mai exact de la ediția din Franța ’98, atunci când Cristi Chivu nici nu apucase să debuteze încă la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

Dacă pe Hakan Calhanoglu îl antrenează de la începutul sezonului 2025-2026, atunci când a fost numit antrenor principal la Inter, cu echipa națională a României, Cristi Chivu are, măcar teoretic, o relație mult mai strânsă. Timp de 11 ani, în perioada 1999-2010, fostul fundaș a adunat nu mai puțin de 75 de selecții la prima reprezentativă, reușind să marcheze și 3 goluri. Și mai impresionant, în 50 dintre aceste partide, Chivu a purtat banderola de căpitan, arătând că a fost mai mereu liderul generației din care au mai făcut parte Mutu, Lobonț, Rădoi, Raț sau Marica.

ADVERTISEMENT