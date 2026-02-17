Sport

Cristi Chivu i-a strâns pe români în faţa televizoarelor. Câţi au privit victoria uriașă a lui Inter cu Juventus

Derby-ul Inter Milano - Juventus le-a captat atenţia microbiştilor din România, curioşi să vadă cum a pregătit Cristi Chivu meciul contra "Bătrânei Doamne".
Daniel Spătaru
17.02.2026 | 09:00
Românii au fost interesaţi de derby-ul Inter Milano - Juventus Foto: colaj Fanatik
În plan european, ultimul weekend fotbalistic a fost dominat de derby-ul de pe „Giuseppe Meazza”, dintre Inter Milano şi Juventus Torino. Evoluţia scorului, cele cinci goluri marcate, dar mai ales prezenţa lui Cristi Chivu pe banca tehnică a „nerazzurilor” au atras mulţi români în faţa televizoarelor sâmbătă seara, între orele 21.45 şi 23.40.

Peste 80.000 de români din mediul rural au văzut Inter – Juve

Inter-Juve a fost transmis simultan pe Digi Sport 2 şi Prima Sport 1 şi cifrele arată că peste 230.000 de români au urmărit victoria milanezilor, care şi-au consolidat astfel prima poziţie în clasamentul Serie A. Datele transmise de Kantar Media arată că 163.000 de telespectatori au văzut partida pe Digi, iar 68.000 au stat pe Prima. Procentual, asta înseamnă 0,935% puncte de rating în dreptul Digi Sport 2 şi 0,388% pentru Prima Sport 1.

Interesul pentru derby-ul etapei a 25-a din Serie A a fost mai mare în mediul urban, 118.000 dintre telespectatorii Digi Sport 2 fiind locuitori ai oraşelor, la fel ca 39.000 dintre telespectatorii Prima. Astfel, restul de 45.000 de privitori ai partidei Inter-Juve de la Digi s-au înregistrat în mediul rural. La Prima Sport 1 meciul a fost urmărit de 29.000 de microbişti din comune şi sate.

O treime dintre telespectatori au fost bărbaţi între 21 şi 59 de ani

Foarte interesantă se prezintă situaţia pe grupe de vârstă, aproape jumătate dintre telespectatorii Digi Sport 2 ai meciului fiind adulţi între 21 şi 54 de ani, respectiv 81.000 (rating 0,988% şi share 3,0). La Prima Sport 1 doar o treime dintre telespectatori partidei Internazionale Milano – Juventus Torino (23.000) se încadrează în acest segment de vârstă, ceea ce se traduce printr-un rating de 0,277% şi un share de 1,1.

În ceea ce priveşte ponderea urban vs. rural pe grupa de vârstă 21-54 de ani, 62.000 dintre telespectatorii Digi au fost înregistraţi în oraşe, comparativ cu cei 14.000 telespectatori de la Prima.

Câţi bărbaţi s-au uitat la Inter Milano – Juventus Torino

O altă plajă a audienţelor are în vedere publicul comercial pe grupe de sexe, iar măsurătorile arată că 60.000 (2,296% rating şi share 9) dintre telespectatorii de la Digi Sport 2 au fost bărbaţi din segmentul de vârstă 21-59 ani. În acelaşi timp, 18.000 (0.703% rating şi share 2,8) dintre cei care au văzut meciul la Prima Sport 1 au fost bărbaţi din această grupă de vârstă.

Inter Milano a învins-o pe Juventus Torino cu 3-2 sâmbătă seara, în etapa a 25-a din Serie A, la capătul unui meci spectaculos, în care formaţia antrenată de Cristi Chivu a fost egalată de două ori şi a marcat golul victoriei în minutul 90, prin Zielinki. Victoria a distanţat-o pe Inter în fruntea clasamentului, la opt puncte faţă de a doua clasată, AC Milan, care are un meci mai puţin disputat.

