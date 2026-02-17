Cristi Chivu i-a strâns pe români în faţa televizoarelor. Câţi au privit victoria uriașă a lui Inter cu Juventus

ADVERTISEMENT

În plan european, ultimul weekend fotbalistic a fost dominat de derby-ul de pe „Giuseppe Meazza”, dintre Inter Milano şi Juventus Torino. Evoluţia scorului, cele cinci goluri marcate, dar mai ales prezenţa lui Cristi Chivu pe banca tehnică a „nerazzurilor” au atras mulţi români în faţa televizoarelor sâmbătă seara, între orele 21.45 şi 23.40.

Peste 80.000 de români din mediul rural au văzut Inter – Juve

Inter-Juve a fost transmis simultan pe Digi Sport 2 şi Prima Sport 1 şi cifrele arată că peste 230.000 de români au urmărit victoria milanezilor, care şi-au consolidat astfel prima poziţie în clasamentul Serie A. arată că 163.000 de telespectatori au văzut partida pe Digi, iar 68.000 au stat pe Prima. Procentual, asta înseamnă 0,935% puncte de rating în dreptul Digi Sport 2 şi 0,388% pentru Prima Sport 1.

Interesul pentru derby-ul etapei a 25-a din Serie A a fost mai mare în mediul urban, 118.000 dintre telespectatorii Digi Sport 2 fiind locuitori ai oraşelor, la fel ca 39.000 dintre telespectatorii Prima. Astfel, restul de 45.000 de privitori ai partidei Inter-Juve de la Digi s-au înregistrat în mediul rural. La Prima Sport 1 meciul a fost urmărit de 29.000 de microbişti din comune şi sate.

O treime dintre telespectatori au fost bărbaţi între 21 şi 59 de ani

Foarte interesantă se prezintă situaţia pe grupe de vârstă, aproape jumătate dintre telespectatorii Digi Sport 2 ai meciului fiind adulţi între 21 şi 54 de ani, respectiv 81.000 (rating 0,988% şi share 3,0). La Prima Sport 1 doar o treime dintre telespectatori partidei Internazionale Milano – Juventus Torino (23.000) se încadrează în acest segment de vârstă, ceea ce se traduce printr-un rating de 0,277% şi un share de 1,1.

În ceea ce priveşte ponderea urban vs. rural pe grupa de vârstă 21-54 de ani, 62.000 dintre telespectatorii Digi au fost înregistraţi în oraşe, comparativ cu cei 14.000 telespectatori de la Prima.

Câţi bărbaţi s-au uitat la Inter Milano – Juventus Torino

O altă plajă a audienţelor are în vedere publicul comercial pe grupe de sexe, iar măsurătorile arată că 60.000 (2,296% rating şi share 9) dintre telespectatorii de la Digi Sport 2 au fost bărbaţi din segmentul de vârstă 21-59 ani. În acelaşi timp, 18.000 (0.703% rating şi share 2,8) dintre cei care au văzut meciul la Prima Sport 1 au fost bărbaţi din această grupă de vârstă.

cu 3-2 sâmbătă seara, în etapa a 25-a din Serie A, la capătul unui meci spectaculos, în care formaţia antrenată de Cristi Chivu a fost egalată de două ori şi a marcat golul victoriei în minutul 90, prin Zielinki. Victoria a distanţat-o pe Inter în fruntea clasamentului, la opt puncte faţă de a doua clasată, AC Milan, care are un meci mai puţin disputat.