Cristi Chivu, idol pentru starul în devenire de la Inter: „Nu voi înceta niciodată să-i mulțumesc”

Pio Esposito, încântat că poate lucra din nou alături de Cristi Chivu, de data aceasta la prima echipă de la Inter Milano

De altfel, fostul fundaș chiar a avut un rol foarte important în dezvoltarea atacantului în vârstă de doar 20 de ani, după cum chiar el a explicat cu ocazia unui interviu acordat pentru DAZN.

Cu aceeași ocazie, tânărul jucător a vorbit și despre familia sa și locul natal, despre începuturile lui în fotbal și relația cu cei doi frați, ambii de asemenea fotbaliști profesioniști, dar și despre perioada petrecută de el sub formă de împrumut în Serie B, la Spezia, și revenirea la clubul său de suflet,

„Am legături puternice cu Castellammare di Stabia. Apoi m-am mutat la Brescia pentru a-mi urma visul fotbalistic alături de frații mei. De îndată ce am un moment, vreau să mă întorc la familia și la rădăcinile mele. Singurul nostru gând a fost întotdeauna fotbalul. Am o relație minunată cu ambii mei frați.

Eu și Salva, fiind împreună doi ani la Spezia, am avut neînțelegerile noastre. Eu și Seba vorbim mereu despre parcursul nostru fotbalistic. Noi trei ne împingem reciproc să mergem mai departe.

Antrenorul român a avut un impact major asupra dezvoltării tânărului atacant, pe vremea când acesta era junior: „Mi-a dat banderola de căpitan, această responsabilitate m-a făcut mare și nu voi înceta niciodată să-i mulțumesc”

La Inter, la 9 ani… În echipa U19 cu Chivu, după șase luni în care nu am avut evoluții bune, antrenorul mi-a dat banderola de căpitan. S-a întâmplat după aia din nou la Cagliari, când nu era căpitanul, am marcat un hattrick, iar el mi-a lăsat-o până la sfârșitul sezonului. Această responsabilitate m-a făcut mare și nu voi înceta niciodată să-i mulțumesc pentru această oportunitate.

Doi ani de neuitat la Spezia, cruciali pentru dezvoltarea mea. Am debutat și am marcat primul meu gol la nivel profesionist. Îi mulțumesc antrenorului D’Angelo, care a fost foarte important pentru mine, precum și coechipierilor de acolo și tuturor celor care m-au ajutat să-mi iau zborul și să-mi realizez visul de a purta din nou tricoul lui Inter.

(…) Am fost omul meciului la Campionatul Mondial al Cluburilor, primul meu gol pentru Inter. Încă îmi este greu să înțeleg asta, este un sentiment atât de puternic. Când sărbătoresc, există un moment în care mă simt pierdut, este o emoție cu adevărat puternică. Să port din nou acest tricou este un vis devenit realitate. (n.r. De ce și-a ales numărul 94) Cartierul meu se numește Ciceron 94 și a fost o dedicație pentru el.

Fiecare copil care începe să se joace cu o minge visează să poarte tricoul echipei favorite și al echipei naționale. Acum vreau să realizez și acest lucru”, a spus Pio Esposito, citat de