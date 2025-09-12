Cristi Chivu îi răspunde lui Fabio Capello înainte de Juventus – Inter. Ce spune despre criticile la adresa lui Calhanoglu

, ca urmare a evenimentelor petrecute la finalul sezonului trecut.

Cristi Chivu i-a luat apărarea lui Hakan Calhanoglu, criticat recent de Fabio Capello

Atunci, după ce echipa din Milano a pierdut finala Champions League cu scorul de 0-5 în fața lui PSG, s-a zvonit că mijlocașul și-ar fi forțat plecarea la Galatasaray, mutare care însă nu s-a mai realizat în cele din urmă, iar din acest motiv el ar fi în continuare supărat într-o anumită măsură și astfel nu ar mai putea să dea cel mai bun randament al său.

Întrebat în legătură cu această chestiune cu ocazia conferinței de presă susținute , Chivu a spus că din punctul său de vedere nu se poate pune problema de așa ceva.

Românul a transmis că jucătorul său se pregătește foarte bine și, în plus, a subliniat și că acesta s-a confruntat recent cu o accidentare care l-a ținut destul de mult timp departe de teren și deci acesta ar fi de fapt motivul pentru care poate părea că Hakan Calhanoglu nu a ajuns încă din nou la nivelul său obișnuit de joc.

Ce a spus Cristi Chivu înainte de Juventus – Inter

„Echipa s-a antrenat bine, în special jucătorii care au fost aici alături de noi (n.r. cei care nu au fost convocați la echipele naționale în această perioadă). Pe de altă parte, sunt cei care au fost la echipele naționale, ceea ce le oferă ceva în plus la nivel mental și din punctul de vedere al energiei.

Astăzi (n.r. vineri, 12 septembrie) a fost prima zi în care am avut tot lotul la dispoziție. Lucrul important este că toți sunt bine și pregătiți să joace în acest meci. Suntem abia în a treia etapă, iar frumusețea fotbalului este că uneori pur și simplu trebuie să joci astfel de meciuri.

(n.r. Despre înfrângerea cu Udinese din etapa trecută) Nu vorbesc despre mici defecte, ci despre certitudini. Echipa știe cum să facă anumite lucruri, iar eu vreau doar să elimin micile probleme. (n.r. Despre Akanji, care ar putea să fie titular în meciul de la Torino) Nu cred că felul în care s-a produs transferul contează, ci că a venit. Akanji este un jucător important, cu o calitate la nivel internațional și aduce plus valoare grupului nostru.

Ce crede Chivu despre Calhanoglu

(n.r. Despre criticile lui Capello la adresa lui Calhanoglu) Ce am văzut în ultima lună este un jucător care este mereu motivat, în ciuda faptului că toată lumea uită că a fost indisponibil pentru două luni din cauza unei accidentări. A avut o vară în care nu a fost fericit în întregime, dar a ales să rămână alături de noi și este pregătit să ajute.

Suntem conștienți că sezonul este lung, este un maraton de 38 de etape. Când lucrurile nu merg bine, trebuie să ne ridicăm mânecile și să mergem mai departe cu curaj.

Identitatea noastră rămâne aceeași și trebuie să găsim soluțiile pentru a rezista în fața provocărilor adversarului. Obiectivul nostru este să controlăm mereu meciul și să facem adversarul să se simtă incomod. Este un proces continuu, odată ce pasiunea este găsită, poate fi ușor pierdută. Motivația face diferența zi de zi pentru jucători, dar de asemenea și pentru staff.

Să manageriezi un grup este cea mai grea parte pentru un antrenor, pentru că ai nevoie de fiecare să fie motivat. Bisseck a fost criticat pentru că este ușor să judeci și să ai păreri despre un jucător care probabil nu a avut niciodată șansa de a avea consistență. Să nu uităm că este un jucător tânăr, a făcut greșeli și va continua să facă, dar a fost ales pentru că avem nevoie de el”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă, citat de