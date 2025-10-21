Sport

Cristi Chivu îl dorește la Inter pe fostul elev al lui Edi Iordănescu! Joacă la o rivală din Serie A

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, are pe listă un tânăr fotbalist care joacă momentan pentru o rivală din Serie A. Acesta a evoluat în trecut sub comanda unui alt antrenor român, Edi Iordănescu.
Bogdan Mariș
21.10.2025 | 21:46
Cristi Chivu il doreste la Inter pe fostul elev al lui Edi Iordanescu Joaca la o rivala din Serie A
ULTIMA ORĂ
Inter, echipa lui Cristi Chivu, îl dorește pe Jan Ziolkowski, fostul elev al lui Edi Iordănescu. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fundașul central Jan Ziolkowski a semnat cu AS Roma în această vară, fiind transferat cu 6.6 milioane de euro de la Legia Varșovia, unde polonezul a evoluat pentru o scurtă perioadă sub comanda lui Edi Iordănescu. După doar 3 meciuri jucate în Serie A, fotbalistul a intrat pe radarul lui Inter, gruparea pregătită de Cristi Chivu

Cristi Chivu îl dorește pe fostul elev al lui Edi Iordănescu

Interul lui Cristi Chivu a învins-o pe AS Roma cu 1-0 în derby-ul rundei precedente din Serie A, după un gol înscris de Ange-Yoan Bonny, și a urcat timp de o zi pe prima poziție, înainte de a fi depășită de rivala AC Milan. Conducătorii „nerazzurrilor” au urmărit cu atenție jocul celor de la Roma, iar un fotbalist a ieșit în evidență.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre tânărul fundaș Jan Ziolkowski (20 de ani). Intrat pe teren în minutul 56, în locul lui Ndicka, polonezul a avut o evoluție impresionantă în duelul fizic cu noua senzație a Interului, Francesco Pio Esposito, iar site-ul linterista.it anunță faptul că vicecampioana Europei ar fi interesată de acesta în cazul în care Yann Bisseck va părăsi echipa.

Inter este interesată și de un alt jucător de la AS Roma

Inter și AS Roma vor purta mai multe discuții cu privire la transferuri în următoarele luni. Cele două cluburi au fost aproape de un acord în vara acestui an cu privire la un transfer al mijlocașului Manu Kone, însă mutarea a căzut în ultimul moment, fiind „blocată” de patronii Romei.

ADVERTISEMENT
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Digi24.ro
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei

Inter este interesată în continuare de fotbalist însă, iar gruparea din capitala Italiei ar putea fi nevoită să îl vândă pe acesta. Cei de la Roma ar dori la rândul lor un jucător care evoluează momentan sub comanda lui Cristi Chivu. Este vorba despre internaționalul italian Davide Frattesi, fotbalist născut la Roma care a evoluat timp de trei ani în academia clubului.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro

Cine este Jan Ziolkowski

Născut la Varșovia pe 5 iunie 2005, Jan Ziolkowski a făcut pasul spre cea mai importantă echipă din oraș, Legia, în 2022, la vârsta de 17 ani. Acesta a strâns în total 40 de partide pentru gruparea din capitala Poloniei, 9 dintre ele fiind în acest sezon, sub comanda antrenorului român Edi Iordănescu, înainte de transferul la Roma.

Fotbalistul a debutat în această lună la prima reprezentativă a Poloniei, fiind integralist în partida amicală cu Noua Zeelandă, câștigată cu 1-0. Apoi, în meciul contra Lituaniei din preliminariile Cupei Mondiale, Ziolkowski a intrat pe final pentru a proteja rezultatul de pe tabelă (2-0).

ADVERTISEMENT
  • 6 milioane de euro este cota actuală a lui Jan Ziolkowski
  • 2030 este anul în care expiră contractul fotbalistului cu AS Roma
Intervenţia lui Koljic, comparată cu ratarea lui Perica din Dinamo – FCSB: „Li...
Fanatik
Intervenţia lui Koljic, comparată cu ratarea lui Perica din Dinamo – FCSB: „Li s-au tăiat picioarele! A fost ireal”
Florin Talpan, interviu exploziv pe tema disputei dintre CSA Steaua și FCSB: ”Își...
Fanatik
Florin Talpan, interviu exploziv pe tema disputei dintre CSA Steaua și FCSB: ”Își bat joc de deciziile instanței”. Mesaj ferm pentru ministrul Apărării. Exclusiv
Walter Zenga, noi declarații la adresa lui Cristi Chivu. A fost printre primii...
Fanatik
Walter Zenga, noi declarații la adresa lui Cristi Chivu. A fost printre primii care l-au criticat pe român
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | E gata: CFR Cluj și-a găsit un nou antrenor! Cine și-a...
iamsport.ro
BREAKING | E gata: CFR Cluj și-a găsit un nou antrenor! Cine și-a dat acordul să vină în Gruia în locul lui Mandorlini
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!