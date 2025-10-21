Cristi Chivu îl dorește la Inter pe fostul elev al lui Edi Iordănescu! Joacă la o rivală din Serie A

ADVERTISEMENT

Fundașul central Jan Ziolkowski a semnat cu AS Roma în această vară, fiind transferat cu 6.6 milioane de euro de la Legia Varșovia, unde polonezul a evoluat pentru o scurtă perioadă sub comanda lui Edi Iordănescu. După doar 3 meciuri jucate în Serie A, fotbalistul a intrat pe radarul lui Inter, gruparea pregătită de Cristi Chivu

Cristi Chivu îl dorește pe fostul elev al lui Edi Iordănescu

Interul lui Cristi Chivu a învins-o pe AS Roma cu 1-0 în derby-ul rundei precedente din Serie A, după un gol înscris de Ange-Yoan Bonny, și a urcat timp de o zi pe prima poziție, înainte de a fi depășită de rivala AC Milan. Conducătorii „nerazzurrilor” au urmărit cu atenție jocul celor de la Roma, iar un fotbalist a ieșit în evidență.

Este vorba despre tânărul fundaș Jan Ziolkowski (20 de ani). Intrat pe teren în minutul 56, în locul lui Ndicka, polonezul a avut o evoluție impresionantă în duelul fizic cu noua senzație a Interului, Francesco Pio Esposito, iar site-ul anunță faptul că vicecampioana Europei ar fi interesată de acesta în cazul în care Yann Bisseck va părăsi echipa.

Inter este interesată și de un alt jucător de la AS Roma

Inter și AS Roma vor purta mai multe discuții cu privire la transferuri în următoarele luni. Cele două cluburi au fost aproape de un acord în vara acestui an cu privire la un transfer al mijlocașului Manu Kone, însă mutarea a căzut în ultimul moment, fiind „blocată” de patronii Romei.

. Cei de la Roma ar dori la rândul lor un jucător care evoluează momentan sub comanda lui Cristi Chivu. Este vorba despre internaționalul italian Davide Frattesi, fotbalist născut la Roma care a evoluat timp de trei ani în academia clubului.

Cine este Jan Ziolkowski

Născut la Varșovia pe 5 iunie 2005, Jan Ziolkowski a făcut pasul spre cea mai importantă echipă din oraș, Legia, în 2022, la vârsta de 17 ani. Acesta a strâns în total 40 de partide pentru gruparea din capitala Poloniei, 9 dintre ele fiind în acest sezon, sub comanda antrenorului român Edi Iordănescu, înainte de .

Fotbalistul a debutat în această lună la prima reprezentativă a Poloniei, fiind integralist în partida amicală cu Noua Zeelandă, câștigată cu 1-0. Apoi, în meciul contra Lituaniei din preliminariile Cupei Mondiale, Ziolkowski a intrat pe final pentru a proteja rezultatul de pe tabelă (2-0).

